Três homens são mortos na avenida Humberto Monte

Três homens foram mortos a tiros na manhã desta quarta-feira, 27, em um estabelecimento comercial na avenida Humberto Monte, bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza. As vítimas, identificadas como José Wellington Vieira e Silva, Josimar Vieira e Silva e José Iran da Costa, estavam em uma oficina e foram surpreendidas por dois homens, que chegaram e dispararam com uma arma de fogo. Os três morreram no local.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) realizou os primeiros levantamentos sobre o crime. A ocorrência ainda estava em andamento e, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), mais informações serão repassadas posteriormente. O caso é investigado pela 6ª delegacia da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa.

