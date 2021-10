Cinco pessoas são presas por furtar fios de semáforos em Fortaleza

00:00 | Out. 27, 2021

Cinco pessoas foram presas por praticar repetidos furos a fios de semáforos, em Fortaleza. De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), a operação para prender os desviantes foi executada no último dia 22 e neste 26 de outubro. Os crimes ocorriam em instalações na avenida Bernardo Manuel. Além da captura dos suspeitos, também foram apreendidos fios oriundos dos furtos.

Além de causar trânsitos caóticos, os desvios também implicavam na necessidade de manutenção e em danos aos cofres públicos. Na noite da última sexta-feira, 22, dois homens foram presos em flagrante. O primeiro foi Erico Vinícius Magalhães Batista, de 36 anos, que já tinha passagem pela polícia por furto. O segundo foi Lucas Henrique Tavares da Silva, de 22 anos. Ele já possuía passagem pela Polícia quando menor. A dupla foi conduzida ao 13º Distrito Policial (DP).

Sobre o assunto Criminosos realizam arrastão durante festa de aniversário em Fortaleza

Enquanto donas dormiam, homem invade casa, come alimentos da geladeira e rouba botijão de gás no Recife

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já nesta terça-feira, 26, outras duas pessoas que praticavam os furtos foram capturadas: Nayanne Araújo Façanha, de 29 anos, e Francisco de Assis Sousa, de 40 anos. Além disso, também foi preso Francisco Algenor Nogueira Oliveira, de 58 anos. Ele era proprietário de uma sucata no bairro Serrinha, que servia como apoio a criminosos comprando fios furtados.

Ao todo, cinco pessoas foram presas. Durante a operação, vários quilos de fios foram recuperados e restituídos ao Controle de Tráfego em Área de Fortaleza (CTFOR). De acordo com informações da PMCE, o proprietário da sucata foi autuado por receptação. Já os demais suspeitos por furto qualificado. As investigações continuam, a fim de encontrar outros suspeitos envolvidos na ação criminosa.



Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui



Tags