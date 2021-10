Policial Militar está desaparecido há cinco dias; caso é investigado pela Delegacia de Homicídios

O soldado da Polícia Militar do Ceará, Francisco Edinardo Sousa do Nascimento, de 27 anos, está desaparecido desde a sexta-feira, 22. O caso é investigado pela 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A fotografia do soldado foi divulgada no perfil oficial dos desaparecidos do DHPP. Segundo informações, Ednardo foi visto, pela última vez, no bairro Outra Banda, em Maranguape. O militar trabalhava em Fortaleza.

Para informações sobre o agente de segurança, que possam ajudar a Polícia a encontrá-lo, o DHPP divulgou o número (85) 3257.4907

