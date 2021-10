Pesquisa de Origem e Destino do transporte público de Fortaleza é concluída

10:32 | Out. 27, 2021

De acordo com o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), a pesquisa de Origem-Destino que mapeia o uso de transporte público em Fortaleza já foi concluída. Conforme o gestor, em entrevista à Rádio O POVO CBN, o estudo foi entregue à Prefeitura há alguns dias. "Temos dados balizadores para falar sobre transporte público. Efetivamente, a idade da frota tem aumentado, as condições precisam ser melhoradas. Nós vamos fazer um grande debate que começa em novembro e dezembro, para a gente continuar oferecendo a tarifa mais barata do Brasil", afirmou.

LEIA MAIS | 80 bairros de Fortaleza e Caucaia ficarão sem água durante manutenção de rede na quinta-feira, 28

+ Obras da Sargento Hermínio são prometidas para 2022; Beira Mar deve ficar pronta ainda este ano

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

+ Panela de pressão é usada por criminosos para tentar bloquear rastreamento de celulares roubados

Em 2019, a Gestão Municipal anunciou que 23 mil residências na Capital e na Região Metropolitana (RMF) participariam da Pesquisa, realizada pela Prefeitura de Fortaleza. As informações coletadas na Pesquisa possuem como objetivo encontrar padrões de deslocamento de diferentes famílias residentes em Fortaleza e RMF, para, a partir desses dados, desenvolver ações voltadas ao sistema de transportes.

O estudo deve possibilitar a criação de políticas públicas de mobilidade urbana voltadas para classes específicas, tais como idosos, estudantes e pessoas com mobilidade reduzida. Além disso, a Prefeitura planeja iniciativas como:

Readequação e criação de novas linhas de transporte público;

Integração entre os modos de transporte;

Expansão da redes cicloviárias;

Construção de novas vias;

Novas estações;

Pontos de parada e terminais de transporte público.

A Prefeitura acredita que o estudo de mobilidade urbana vai permitir conhecer melhor o padrão de viagens da população em toda a Cidade. Isso irá servir para planejar ações voltadas para o transporte.

A Pesquisa Origem-Destino faz parte do Plano de Acessibilidade Sustentável de Fortaleza (Pasfor), que tem o propósito de aumentar a eficiência e melhorar a qualidade do sistema de transportes, reduzindo o tempo de deslocamento da população, e promovendo políticas públicas de mobilidade urbana direcionadas para públicos específicos.

O Estudo foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), por meio do Plano de Ações Imediatas de Transporte e Trânsito de Fortaleza (PAITT) e em parceria com a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf).

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags