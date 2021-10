Obras da Sargento Hermínio são prometidas para 2022; Beira Mar deve ficar pronta ainda este ano

Em entrevista à Rádio O POVO CBN nesta quarta-feira, 27, o prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) afirmou que as obras da avenida Sargento Hermínio deverão ficar prontas em 2022. As intervenções no local acontecem, entre inícios e paralisações, há 16 anos. Sobre as obras da avenida Beira Mar, Sarto disse que o projeto está com 90% de conclusão, e que tem "aperreado" as empresas que executam os serviços.

Imprevisto

Em maio deste ano, a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) afirmou que deu início, em junho de 2020, à segunda etapa das obras de alargamento e urbanização da avenida Sargento Hermínio. Conforme o prefeito, houve um "imprevisto no início desse ano em relação à empresa contratada", o que fez as ações paralisarem mais uma vez.

Há mais de 16 anos, moradores e comerciantes esperam pela a efetivação do alargamento. O projeto diz respeito à requalificação de 1,5 km de via, desde a rua Padre Anchieta até a rua Olavo Bilac e a duplicação da avenida para solucionar um problema de tráfego.

A Prefeitura pretende abranger a construção de novas calçadas, canteiro central, drenagem, iluminação, pavimentação e alargamento da avenida, possibilitando a instalação de duas faixas de tráfego em ambos os sentidos.

