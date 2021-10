Panela de pressão é usada por criminosos para tentar bloquear rastreamento de celulares roubados

09:29 | Out. 27, 2021

Apesar da tentativa, PMs recuperaram dois celulares roubados no Bonsucesso

Panela de pressão e estava em matagal no Bonsuscesso com dois aparelhos celulares (Foto: reprodução/Vídeo )



A Polícia Militar descobriu uma nova tentativa de burlar os rastreamentos de celulares roubados. Criminosos colocam os aparelhos dentro de panelas de pressão para evitar a localização. Um vídeo divulgado na última terça-feira, 26, mostra como é feita ação.

A tentativa de esconder os celulares foi frustada. Os policiais identificaram um roubo que aconteceu na avenida Osório de Paiva, em Fortaleza, contra a companheira de um Policial Militar.

A localização do aparelho estava no bairro Bonsucesso, também em Fortaleza, nas proximidades de um canal. Chegando ao local, os PMs identificaram uma panela de pressão com dois aparelhos. Nesse caso, mesmo colocando na panela, o rastreamento seguiu funcionando.

O POVO apurou que os celulares foram recuperados pela Força Tática da área da Parangaba.

