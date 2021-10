80 bairros de Fortaleza e Caucaia ficarão sem água durante manutenção de rede na quinta-feira, 28

Pelo menos 80 bairros de Fortaleza e Caucaia serão atingidos pela paralisação do abastecimento de água prevista para esta quinta-feira, 28, pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). A interrupção é necessária, segundo a companhia, para a manutenção da estação de tratamento Oeste.

O serviço será realizado das 7 às 15 horas na quinta-feira e consiste na inclusão de uma nova linha de adução de água para Caucaia. De acordo com a Cagece, a obra tem o objetivo de reforçar a distribuição de água para a região do Toco, localizada na cidade da Região Metropolitana de Fortaleza.

“Durante o serviço, a companhia recomenda que a população utilize água privilegiando o consumo humano e as atividades essenciais. Como o sistema funciona por pressão, a água chegará mais rápido nas regiões centrais e só depois nas áreas mais elevadas”, explica a companhia. O equilíbrio do sistema e a volta do abastecimento em todas as regiões deve ocorrer em até 48 horas depois da finalização do serviço.

Confira os bairros afetados pela paralisação no abastecimento de água:

Fortaleza:

Vila Velha, Quintino Cunha, Jardim Iracema, Jardim Guanabara, Antônio Bezerra, Padre Andrade, Barra do Ceará, Floresta, Presidente Kennedy, Álvaro Weyne, Cristo Redentor, Alagadiço, São Gerardo, Vila Ellery, Monte Castelo, Carlito Pamplona, Pirambu, Jacareacanga, Farias Brito, Parquelândia, Amadeu Furtado, Parque Araxá, Dom Lustosa, Autran Nunes, Henrique Jorge, João XXIII, Bela vista, Pan-Americano, Couto Fernandes, Demócrito Rocha, Jóquei Clube, Itaoca, Parangaba, Montese, Conjunto Ceará, Granja Portugal, Granja Lisboa, Bom jardim, Siqueira e Canindezinho.

Parque das Nações, Parque Albano, Tabapuá, São Miguel, Parque Guadalajara, Parque Potira, Sobradinho, Conjunto Metropolitano, Parque Soledade, Padre Júlio Maria, Planalto Caucaia, Centro de Caucaia, Padre Romualdo, Vicente Arruda, Pabussu, Novo Pabussu, Grilo, Itambé, Jandaiguaba, Itapoã, Curicaca, Mestre Antônio, Bom Jesus, Barra Nova, Camurupim, Jardim Icaraí, Guajiru, Pacheco, Iparana, Parque Leblon, Icaraí, Cearazinho, Marechal Rondon, Toco, Mirambé, Nova Metrópole, Araturi, Areanópoles, Campo grande e Carrapicho.



