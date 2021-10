Três UPAs de Fortaleza oferecem atendimentos odontológicos de urgência e emergência

Assim como nas demais UPAs, ao chegar à uma Unidade com atendimento odontológico, o paciente realiza um cadastro, passa por uma avaliação da gravidade do caso e recebe uma pulseira de classificação de risco

Em Fortaleza, três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) geridas pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), disponibilizam atendimentos odontológicos: UPA Praia do Futuro, UPA José Walter e UPA Canindezinho. Os três equipamentos já realizaram cerca de 156 mil atendimentos até o momento. As Unidades atendem crianças e adultos e funcionam diariamente em regime de plantão de 24 horas.

A maioria das demandas de atendimentos odontológicos das UPAs são decorrentes de dor aguda intensa e recente ou pulpite (inflamação da polpa dentária); 30% das ocorrências são de casos de infecção dentária, muitas vezes com inchaço no rosto e presença de pus. Além disso, as Unidades atendem pacientes com hemorragia (sangramentos intensos) decorrentes de extrações dentárias ou lesões no local do dente, fraturas dentárias resultantes de traumatismos recentes e colagem de próteses provisórias.

A equipe odontológica das UPAs é composta por cirurgiões-dentistas e técnicos em saúde bucal. “O paciente atendido na UPA tem a oportunidade de ser acompanhado por profissionais preparados, qualificados e com olhar interdisciplinar. Além disso, ele pode receber um suporte da equipe médica, de acordo com o caso”, afirma o coordenador de Odontologia das UPAs, Rômulo de Medeiros.



Assim como nas demais UPAs, ao chegar à uma Unidade com atendimento odontológico, o paciente realiza um cadastro e passa por uma avaliação da gravidade do caso, feita por um profissional de Enfermagem, por meio da classificação de risco. A partir disso, o paciente é identificado com uma pulseira e direcionado, em seguida, para o consultório odontológico. Segundo Medeiros, o tempo de espera de atendimento depende da gravidade do caso e da quantidade de pessoas que estão com diagnóstico semelhante.

Serviço

UPA Praia do Futuro

Endereço: rua Júlio Silva, 440



UPA Canindezinho

Endereço: rua José Dantas Pereira, 447



UPA José Walter

Endereço: avenida Presidente Costa e Silva, s/n



