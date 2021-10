Bombeiros resgatam 14 banhistas de afogamentos em praias de Fortaleza e Caucaia

Pelo menos 14 banhistas foram salvos de afogamentos por equipes de guarda-vidas, do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBM-CE), entre a última sexta-feira, 22, e este domingo, 24, na faixa litorânea de Fortaleza e Caucaia. Somente na Praia do Futuro, na Capital, foram 13 resgates em diferentes pontos da orla. Houve ainda uma ocorrência na Lagoa do Cauípe, em Caucaia.

As ações de salvamento ocorreram durante as atividades da Operação Praia Segura, realizada diariamente no litoral de Fortaleza e Região Metropolitana. De acordo com a Companhia de Salvamento Marítimo do Batalhão de Busca e Salvamento (1ªCia/BBS), que atua na Capital, dos resgatados da Praia do Futuro, 10 eram de turistas de outros estados, sendo quatro de São Paulo, dois do Distrito Federal, dois do Pará, um do Piauí e outro do Rio Grande do Sul. Os outros três são cearenses e moram em Fortaleza.

Ainda segundo o CBM-CE, durante o fim de semana, os guarda-vidas também realizaram um total de 694 ações de prevenção em áreas frequentadas por banhistas nas praias da Capital. Além disso, os agentes conseguiram encontrar uma criança de oito anos que estava perdida dos familiares. Após ser localizada, ela foi entregue aos responsáveis.



Caucaia

Em Caucaia, os bombeiros impediram o afogamento de uma criança de cinco anos na Lagoa do Cauípe. Após o resgate ela se mostrou consciente e foi entregue na sequência à sua mãe. A família reside no bairro Mondubim, em Fortaleza, e tinha ido à cidade vizinha a passeio.

De acordo com a 2ª Companhia de Salvamento Marítimo do Batalhão de Busca e Salvamento (2ªCSMar/BBS), com atuação em Caucaia, o fim de semana teve registro de 259 ações preventivas em praias do município. No sábado, os agentes também realizaram monitoramento aquátioa de um triátlon, promovido pelo Campeonato Cearense de Triátlon Olímpico, na Lagoa do Banana.

Os guarda-vidas estiveram presentes do começo ao fim da competição para atuar em qualquer eventualidade na parte aquática. Na ação, foram utilizadas duas motos aquáticas, com piloto, tripulante e apoio em solo.

Considerando todas as ações da Operação Praia Segura, o Batalhão de Busca e Salvamento (BBS) designou 48 guarda-vidas em 19 postos estratégicos, além de quatro quadriciclos, quatro viaturas 4×4 e três motos aquáticas. Houve, ainda, o apoio de duas ambulâncias do tipo resgate do Batalhão de Socorro de Urgência (BSU), da 1ª e 2ª Companhias de Salvamento Marítimo (1ª/2ª CSMar).

Serviço

Em caso de ocorrências de afogamento, o CBM-CE deve ser acionado imediatamente, mesmo que o banhista saiba nadar. O socorro pode ser solicitado diretamente aos guarda-vidas ou através de chamada telefônica pelo número 193.



