Observatório da Educação em Fortaleza ofertará mil vagas de Mestrado e Doutorado a professores. Anúncio foi feito pelo prefeito José Sarto (PDT) na manhã desta segunda-feira, 25. São 700 bolsas voltadas para professores da rede municipal através do Observatório e 300 através de convênios. O orçamento para as bolsas é de R$ 40 milhões, sendo R$ 8 milhões voltados para o convênio com universidades.

"Esse observatório é um instrumento que vem pra desenvolver e investigar pesquisas junto à rede municipal de educação", disse Sarto. De acordo com ele, o Observatório é substrato de uma lei que será enviada à Câmara.

Dentre os objetivos do Observatório, estão:

- O desenvolvimento de pesquisas educacionais;

- A investigação e a implementação das políticas, programas e projetos;

- E a contribuição na qualificação dos profissionais.

