Bombeiros debelam incêndio em galpão de uma indústria de borracha na Paupina

Um incêndio foi registrado em um galpão de uma indústria de borracha no bairro Paupina, próximo à BR-116, neste domingo, 24. O fogo foi controlado pela Companhia do 1º Batalhão de Bombeiros Militar (3ªCia/1ºBBM) no início da tarde. Não houve vítimas e a causa da ocorrência ainda não foi estabelecida. As chamas atingiram o piso de borracha, colunas de ferro do galpão, e alguns maquinários, como também, parte do teto de zinco desabou.



Sobre o assunto Candidatos demonstram confiança durante o primeiro dia de avaliações do concurso Funsaúde

Morre Papito de Oliveira, cofundador do PDT; políticos se manifestam nas redes sociais

Concurso Funsaúde: candidatos do segundo dia dizem que prova foi fácil

A equipe foi acionada por volta das 12h30min, por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (CIOPS). Foram deslocadas cinco guarnições de combate a incêndio com apoio de um caminhão-tanque. Para debelar o fogo, foram utilizados aproximadamente 24 mil litros d'água.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O rescaldo foi concluído por volta das 15h30min. O tenente-coronel Francisco Gledson Barbosa Rodrigues, Comandante do Comando de Bombeiros da Capital (CBC), explica que o rescaldo é "o conjunto de ações necessárias para completar a extinção dos focos do incêndio, impedir a reignição e colocar o local em condições de segurança”.

A ocorrência foi registrada na sede da empresa ATB Artefato de Borracha LTDA, conforme o Corpo de Bombeiros. O POVO tentou entrar em contato com o dono da empresa por telefone mas as chamadas não foram atendidas.

Veja imagens da ação

Tags