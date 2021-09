Corpo de Bombeiros resgata gato preso em tubulação em Fortaleza

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) resgatou, na manhã dessa última terça-feira, 21, um filhote de gato que estava preso em uma tubulação pluvial, localizada no Centro de Fortaleza. O animal não sofreu nenhum ferimento e ficou sob os cuidados de uma pessoa que trabalha nas proximidades.



De acordo com o 1º Tenente Waldomiro Loreto, um dos agentes que atuou no resgate, “foram utilizadas quatro mangueiras para pôr água na extremidade da tubulação, e com um pouco de pressão, foi possível que o gatinho saísse em pouco tempo, sem nenhum ferimento”.

LEIA TAMBÉM| Abrigo São Lázaro fará mutirão do banho de animais neste domingo, 26



Ocorrência recorrente, o resgate de animais faz parte do cotidiano do Corpo de Bombeiros. Em 2019, o CBMCE resgatou 3.919 animais. Ano passado, foram 5.217 animais resgatados. Este ano, entre janeiro e agosto, foram resgatados 4.504 animais, dos quais 2.563 foram na Capital e na Região Metropolitana (RMF). No interior do estado foram resgatados 1.392.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA TAMBÉM| Segunda maior faixa de pedestres de Fortaleza é instalada na av. Lineu Machado



Importante ressaltar que os bombeiros não são profissionais que atuam apenas para apagar incêndios, e que podem ser contatados em diversas situações, como:

Acidentes de trânsito com vítimas;

Afogamentos;

Acidentes domésticos (queimaduras, intoxicação, explosões e ferimentos em geral);

Quedas de plano elevado ou de mesmo nível que resultem em lesões;

Busca de pessoas;

Salvamento em ambientes hostis;

Lesões provenientes de agressão e ataques de animais;

Ferimentos por arma de fogo e objetos cortantes/perfurantes;

Emergências com produtos perigosos e combustíveis;

Desabamentos, soterramentos e deslizamentos;

Emergências resultantes de vendavais, enchentes, temporais e chuvas de granizo.



Para acionar os bombeiros, basta ligar para o 193.

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags