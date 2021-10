Morre Papito de Oliveira, cofundador do PDT; políticos se manifestam nas redes sociais

Morreu neste sábado, 23, Papito de Oliveira, um dos fundadores do Partido Democrático Trabalhista (PDT). As circunstâncias da morte não foram reveladas.



Em suas redes sociais, o presidente do PDT no Ceará, André Figueiredo, comunicou o falecimento de Papito Oliveira. O partido estava realizando em Crateús o terceiro encontro regional, quando os seus integrantes foram comunicados com a notícia. “Recebi uma triste notícia, a morte de Papito de Oliveira, um grande companheiro”, disse.

Além de fundador do PDT junto com Leonel Brizola, Francisco Assis Papito de Oliveira foi presidente do PDT-Fortaleza, presidente da Fundação Leonel Brizola (FLB-Ceará), presidente da Comissão Especial de Anistia Vanda Sidou e superintendente regional do trabalho e do emprego no Ceará. Era escritor e escreveu os livros "Vozes Silenciadas" e "Dicionário Parlamentar: termos e expressões".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outros políticos, colegas de partido e amigos próximos também se manifestarão em sua rede social para lamentar a morte de Papito.

Evandro Leitão (PDT)

Com muita tristeza recebi a notícia do falecimento do professor Papito de Oliveira neste sábado, um dos fundadores do PDT no Ceará e liderança política histórica em nosso Estado. Deixou em seu legado a luta por uma sociedade mais justa. Meus sentimentos a familiares e amigos. — Evandro Leitão (@EvandroLeitao) October 23, 2021





Sarto (PDT)

Lamento a partida de Papito de Oliveira, que construiu trajetória de luta no PDT Ceará como dirigente do partido e presidente da Fundação Leonel Brizola no nosso Estado. Dedico minha solidariedade a familiares e amigos. — Sarto (@sartoprefeito12) October 23, 2021

Leônidas Cristino (PDT)

Nossos sentimentos pela perda de Papito de Oliveira, quadro histórico do PDT, da Fundação Leonel Brizola-Alberto Pasqualini no Ceará. Lutou a boa luta, deixa um legado de militância democrática por um Ceará melhor. À família e amigos, solidariedade. — Leônidas Cristino (@joseleonidas) October 23, 2021

Salmito Filho (PDT)

Papito de Oliveira, militante e dirigente do PDT do Ceará, descanse em Paz!



Nossa gratidão e reconhecimento!



Junte-se a Brizola, Jango e Getúlio para no campo celestial eternizar os ideais que são referências para nós que permanecemos na luta.#PDT #Brizola pic.twitter.com/ysGPVIJIiz — Salmito Filho (@salmitofilho) October 23, 2021



(Mais informações em instantes)



Tags