Uece: estudantes reclamam da falta de professores devido a encerramento de contratos

Estudantes da Universidade Estadual do Ceará (Uece) estão reclamando da falta de professores para lecionar nas disciplinas nos cursos de graduação da entidade. A reivindicação principal é em relação a contratos temporários de docentes substitutos, que vem se encerrando nos últimos meses, deixando os alunos sem aula em inúmeras disciplinas curriculares.

Na última segunda-feira, 18, a Uece lançou edital com 296 vagas para professores substitutos, que atuarão nos campi de Fortaleza e de outras seis cidades cearenses. Contudo, os estudantes reclamam que a solução prejudicará o atual semestre, já que muitas disciplinas estão podem ser perdidas por falta de professores. A última fase do certame, por exemplo, será realizada no dia 19 de dezembro, restando pouco mais de um mês para o fim do semestre letivo.

Antonio Flor, estudante de Filosofia da Uece, argumenta que boa parte da instituição pode parar caso esse cenário persista. “Cada professor (de Filosofia) leciona em média três cadeiras e orienta monografias... Se não houver uma prorrogação dos atuais contratos, os alunos não conseguirão concluir as disciplinas”, insiste. Segundo O POVO apurou, seis professores de Filosofia terão seus contratos encerrados até o fim de novembro deste ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA TAMBÉM | Em julho, estudantes da Uece criaram petição para contratação de novos professores

Centenas de estudantes podem ser afetados, aponta deputado

Em discurso na Assembleia Legislativa na última semana, o deputado estadual Renato Roseno (Psol) pontuou que centenas de estudantes podem ser prejudicados caso o contrato temporário não seja estendido. “Há mais de 400 professores temporários na Uece e muitos deles terão seus contratos encerrados no fim deste mês”, disse o parlamentar.

Sobre o assunto Carteira estudantil 2021: após dez meses, Prefeitura autoriza confecção

10,5 mil alunos de universidades estaduais começam a receber novos chips de Internet

Estudantes relatam transtornos no retorno presencial das aulas em faculdade de Fortaleza

Ele ainda cobrou que o governo estadual realize concursos públicos para professores efetivos. “Está se tornando algo rotineiro, a cada semestre os professores vem reivindicar a prorrogação dos contratos temporários. Isso acontece porque não tem concurso e não há uma lei que permita a autonomia universitária”, argumentou Roseno.

Quezia Virgínia, estudante de Serviço Social, reclama ainda que a falta de investimento na instituição de ensino estadual é mais ampla. "A Uece é uma grande instituição, mas passamos por muita precarização. Nós não temos estrutura e há muitos estudantes que precisam de mais apoio”, argumenta. “No caso da pandemia, por exemplo, o governo demorou muito tempo para mandar o chip (de acesso à internet), e às vezes ainda ficava falhando”, pontua.

Em contato com O POVO, um outro estudante de Serviço Social da Uece, que terá sua identidade preservada, disse que não vê perspectivas para que a situação se resolva. Ele explica que desde o início da pandemia os alunos têm enfrentando a falta de professores na instituição, mas não observam medidas efetivas da coordenação do curso e da administração superior da universidade.

“Era para eu terminar esse semestre com dez disciplinas concluídas, mas da forma que está serão somente quatro”, relata o discente, que cursa o segundo semestre. “A sensação é que o reitor e a coordenação não estão nem aí para a gente. Quando esse concurso (para professor substituto) for concluído, o semestre já terá acabado”, reclama. Em um e-mail enviado aos estudantes, a que a reportagem teve acesso, um dos professores substitutos explica que teve o contrato encerrado no mês anterior e não poderá lecionar para o semestre.

A insatisfação também é pauta dos professores da instituição, que começaram nesta quinta-feira, 21, uma campanha para valorização dos profissionais. “Contribuímos com ensino, pesquisa e extensão para um Estado melhor, mas não há reconhecimento. Isso precisa ser assegurado e o governo tem que nos respeitar”, enfatiza a professora Virgínia Assunção, presidente do Sindicato de Docentes da Universidade Estadual do Ceará (Sinduece).

Diante da situação, o governador Camilo Santana (PT) encaminhou, nesta quinta-feira, 21, uma mensagem à Assembleia Legislativa, solicitando a extensão do prazo do contrato dos professores temporários do Estado até o dia 31 de janeiro de 2022. "A problemática para a realização dos certames acentua-se, no atual contexto, diante da proximidade do final do período letivo, em que alterações no quadro de professores poderão prejudicar o processo de aprendizagem dos alunos”, defende o chefe do Executivo Estadual.

Uece diz que não há previsão de "qualquer interrupção" para este semestre

Em nota, a Universidade Estadual do Ceará afirmou que o semestre, que se estende até o dia 27 de janeiro de 2022, não tem previsão de qualquer interrupção das aulas. Sobre os contatos dos professores temporários que se encerram em outubro, a instituição enfatiza que está em negociação com o Governo do Estado para que sejam prorrogados de forma excepcional, devido à pandemia de Covid-19.



Já sobre a questão de acesso à internet, a Universidade afirma que já realizou cadastro de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica para distribuição de chips com acesso à internet. Em março de 2021, foram repassados 3,7 mil chips aos alunos e mais 2,6 mil estão em processo de entrega aos discentes. É esperado ainda o recebimento de tablets por parte do governo para distribuição aos estudantes.

Leia a íntegra da nota enviada pela Uece

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) informa que o semestre letivo 2021.1 foi iniciado no último dia 20 de setembro e será encerrado em 27 de janeiro de 2022, sem previsão de qualquer interrupção das aulas. A Universidade, por força de lei, contrata professores substitutos e temporários cujos contratos possuem vigência estipulados por lei complementar.

Sobre os contratos dos professores temporários que estão com encerramento previsto para o dia 31 de outubro, a Universidade está em negociação com o Governo do Estado para que sejam prorrogados de forma excepcional, devido a pandemia de Covid-19. Dessa forma, a prorrogação dos contratos já firmados não ocasionará nenhuma paralisação nem atraso no semestre em curso.



A Uece informa ainda que já foi lançada nova seleção pública para contratação de 296 professores temporários e substitutos. O período de inscrição acontece no período de 29/10 a 12/11/2021. Já as provas escritas de ambas as seleções ocorrerão no dia 29 de novembro e as provas didáticas no dia 19 de dezembro.



Sobre a questão de acesso à internet, a Universidade realizou cadastro de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica para a distribuição de chips com acesso à internet. O Governo do Estado já havia repassado 3.749 chips no início de março/21, os quais foram entregues aos alunos logo após o recebimento e já foram renovados para utilização neste semestre. Além disso, uma nova remessa de 2.601 chips já foi entregue à Uece e está em processo de entrega aos alunos. A previsão de entrega a todos os alunos é até o final de outubro. Também é esperado o recebimento de tablets por parte do Governo do Estado que também serão entregues aos alunos.



Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags