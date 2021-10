Refugiados venezuelanos assistidos pelo Governo do Ceará visitam Ciopaer

15:35 | Out. 14, 2021

Estas pessoas são atendidas pelo Programa Estadual de Atenção ao Migrante, Refugiado e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoa, da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Ceará

Crianças e adolescentes refugiados da Venezuela visitaram as instalações da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), acompanhados dos responsáveis, em alusão ao Dia das Crianças. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Aproximadamente 50 visitantes, indígenas da etnia Warao, conheceram as instalações da Ciopaer. Foi realizada uma apresentação institucional da Coordenadoria e um passeio. O momento foi encerrado com uma dança típica venezuelana como agradecimento do grupo pelo acolhimento.

A articulação da visita foi feita pela Ciopaer em parceria com o Programa Estadual de Atenção ao Migrante, Refugiado e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoa, da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Ceará.

