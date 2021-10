"Dia D" de vacinação em crianças e adolescentes no Ceará ocorre neste sábado, 16

No próximo sábado, 16, ocorre o "Dia D” da Campanha Nacional de Multivacinação nos postos de saúde dos 184 municípios cearenses. A campanha irá imunizar e atualizar a situação vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade (14 anos, 11 meses e 29 dias). A iniciativa busca melhorar a cobertura vacinal dos mais jovens com outras vacinas presentes no Calendário Nacional de Vacinação. A campanha segue até o próximo dia 29.

Na campanha, será necessário apresentação da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes nos postos de saúde. Além disso, as doses contra a Covid-19 da Pfizer/BioNTech para os adolescentes com idade entre 12 e 15 anos também poderão ser administradas simultaneamente com as demais vacinas. O horário de funcionamento das unidades de saúde no próximo sábado deve ser verificado de acordo com a logística de cada município.



Conforme a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), a cobertura vacinal entre crianças é motivo de preocupação. No Estado, as coberturas vacinais de todos os imunobiológicos do calendário nacional não atingiram a meta preconizada pelo Ministério da Saúde de 90% (BCG e Rotavírus) e 95% (demais vacinas).

Segundo a coordenadora Estadual de Imunizações, Kelvia Borges, devido ao Ceará apresentar baixas coberturas vacinais de alguns imunizantes a campanha serve para tentar melhorar esse cenário no Estado. "São doenças importantes que estavam erradicadas e que a gente precisa ter um esforço a mais para voltar com as coberturas vacinais em alta, tendo a segurança e a certeza que as nossas crianças estarão protegidas em todo o território cearense", comenta.

Veja quais vacinas estão disponíveis:

Crianças até 6 anos, 11 meses e 29 dias:

- BCG: previne tuberculose

- Hepatite B: previne hepatite B;

- Pentavalente:previne Difteria, Tétano, Coqueluche, Meningite e outras infecções por Haemophilus influenzae tipo b e Hepatite B;

- Poliomielite: previne a poliomielite (paralisia infantil);

- Rotavírus: previne diarreia por rotavírus;

- Pneumocócica 10: previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo

- Meningocócica C: previne meningite e meningococcemia (infecção generalizada);

- Febre Amarela: previne a febre amarela;

- Tríplice Viral: previne sarampo, caxumba e rubéola;

- DTP: Previne difteria, tétano e coqueluche;

- Hepatite A: previne a hepatite A;

- Varicela: Previne a varicela.

Adolescentes até 14 anos 11 meses e 29 dias:

- Hepatite B: previne hepatite B;

- Febre Amarela: previne a febre amarela;

- Tríplice Viral: previne sarampo, caxumba e rubéola;

- dT: previne difteria e tétano;

- Meningocócica ACWY: previne a doença meningocócica, causada pela bactéria dos sorogrupos A, C, W, Y;

- Varicela: previne a varicela;

- HPV: previne o papiloma, vírus humano que causa cânceres e verruges genitais;

- dTpa: previne difteria, tétano e coqueluche.

Observação 1: A vacina contra a febre amarela não deve ser administrada simultaneamente com a vacina tríplice viral ou tetra viral em crianças menores de 2 anos. O intervalo entre estas deverá ser de 30 dias (mínimo 15 dias).

Observação 2: Devem ser vacinados aqueles que estão com doses incompletas ou que não tomaram nenhuma das vacinas citadas.



