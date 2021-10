Prefeitura sanciona lei que cria o Programa Juventude Digital

As inscrições para os primeiros cursos ofertados iniciam nesta quarta-feira, 13. As capacitações serão nos formatos on-line, presencial e híbrido

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), sancionou o projeto de lei que cria o programa Juventude Digital nesta quarta-feira, 13. O objetivo do programa é capacitar pelo menos quatro mil jovens ainda neste ano e, em média, 12,5 mil profissionais por ano, a partir de 2022. As inscrições para os primeiros cursos ofertados estão abertas entre 13 e 18 de outubro por meio do site. As aulas terão início no dia 20 de outubro.

O programa será dividido em três eixos de formação. O primeiro é o JD 9º ano, voltado para alunos da rede municipal. O segundo será o JD Mercado, com cursos de programação e design, com foco em inserção no mercado de trabalho. E o terceiro, JD Games, terá cursos específicos na área de jogos digitais, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). As capacitações serão gratuitas e realizadas nos formatos on-line, presencial e híbrido.

Cursos do Juventude Digital com inscrições abertas:



- JD 9º ano

- Crie fácil seu site

- Introdução à robótica

- Criando um aplicativo para android

- Introdução ao mercado de jogos e suas oportunidades

- Como empreender com jogos digitais

O projeto acontece em parceria entre a Prefeitura de Fortaleza, a Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova), a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude, da Secretaria Municipal da Educação (SME), a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).



