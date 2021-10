Cearense é preso na Argentina suspeito de armazenar 780 kg de droga em Fortaleza

08:31 | Out. 13, 2021

Cearense é preso pela Polícia Civil na Argentina suspeito de armazenar 780 kg de droga em Fortaleza. O homem foi preso na última quinta-feira, 7. Ele é suspeito de ter guardado o entorpecente, que foi alvo de apreensão da Polícia Militar no dia 11 de setembro em um terreno particular na avenida Carneiro de Mendonça, no bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza.

Droga apreendida pela PC-CE (Foto: Policia Civil do Ceará)



