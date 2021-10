Em Pernambuco, homem é salvo de tiro por celular com capinha do Hulk

A foto de um celular danificado por um disparo de arma de fogo viralizou essa semana nas redes sociais. O aparelho que chamou a atenção de internautas não permitiu que a bala penetrasse na vítima, um homem que não teve a identidade divulgada. O que tornou a situação ainda mais curiosa foi a capinha do celular: do Hulk, super-herói da Marvel Comics.

E o paciente que foi admitido na emergência após ter sido baleado num assalto e a bala parou no celular!!!

Detalhe para a capinha do celular. pic.twitter.com/EUoyN0LMoH — Pedro Carvalho (@Oparbento1) October 7, 2021

O médico Pedro Carvalho divulgou as imagens no Twiiter após atender o paciente no Hospital Universitário de Petrolina, no Sertão de Pernambuco. O homem foi vítima de um assalto e os criminosos atiraram contra ele. A bala passou de raspão pelo quadril da vítima e atingiu apenas o telefone.

Segundo o médico, o homem teve um pequeno hematoma no local e no mesmo dia teve alta para casa.

