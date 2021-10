Oficina de balão e pet terapia animam a tarde das crianças no IJF

Na tarde deste dia 12, dava pra ouvir de longe as risadas das crianças que estavam internadas nos leitos pediátricos do Instituto Doutor José Frota (IJF). Como parte da programação da semana da criança com foco na prevenção de acidentes, hoje foi o dia da oficina de balões e da Pet Terapia.

Gledson Berg foi uma das crianças que participou. Internado no local desde o dia 22 de setembro por conta de um atropelamento de moto, o menino de 10 anos é conhecido na ala como "vaqueirinho", por contar histórias sobre seu cavalo chamado Hércules. O acidente aconteceu em Pacajus, local onde mora. Sua tia, Aparecida Oliveira, 37, veio de Icó ficar com a criança. Entre os meses de janeiro e agosto deste ano, as Ocorrências de Trânsito vitimaram 665 crianças.

Para a coordenadora do setor de Serviço Social do IJF, Viviane Araújo, as visitas mudam o cotidiano pesado do hospital. Ela trabalha há 33 anos no local, mas acompanha as apresentações como se estivesse assistindo a primeira vez.

Responsável pela oficina de balões, Israel Campos, 38, presenteou cada um dos internados com uma figura modelada em um balão. Desde espadas até margaridas. Religiosamente, ele vai todas as terças ao local e faz apresentações de humor com balões e shows de mágica. Nesta terça, ele completa um ano desde o dia em que começou a fazer trabalho voluntário no IJF.

"Eu acredito na transformação como um trabalho contínuo. Muitos aqui não tem a oportunidade de assistir um show de arte, boa parte é do interior. As crianças já me reconhecem e se apegam porque a gente acaba criando laços. Semana passada uma moça chamada Vitória recebeu alta e a primeira coisa que fez quando chegou em casa foi mandar uma mensagem pra mim. Não tem retorno melhor que isso!", compartilha satisfeito o artista, depois de mais uma terça com as crianças internadas.

Por último, as crianças receberam as visitas de três labradores para uma sessão de Pet Terapia. Esse é o terceiro ano que o local providencia a visita dos animais. Assim como no ano passado, os cachorros da dra. Riane Azevedo, superintendente do IJF, participaram da programação. "Ano passado foi o ano da pandemia e o pessoal estava na expectativa que teria a visita dos cachorros novamente. Aí no ano passado, houve um imprevisto e elas vieram. Aí neste ano vieram novamente", explica Riane.

O IJF é o maior hospital do Estado em capacidade de acolhimento e, atualmente, conta com 60 leitos pediátricos, entre Emergência, Enfermaria Traumatológica, Núcleo de Queimados, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e Pós-operatório. Este ano, entre os meses de janeiro e agosto, a Emergência do Instituto registrou mais de 8.450 pacientes pediátricos, sendo as causa mais numerosas as Quedas (3.124), Aspiração de Objetos Estranhos (999), Intoxicações Agudas (400), Queimaduras (335) e Choques Elétricos (34).

