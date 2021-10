Dia das Crianças é celebrado no Parque do Cocó com muita diversão

Sob sol de 30°C, a terça-feira com a maior cara de domingo do ano foi celebrada em grupo no Parque Estadual do Cocó. Lá, inúmeras famílias curtiram este Dia das Crianças, 12 de outubro, em meio a muitas brincadeiras e com um contato próximo à natureza.

Ao longo de todo o parque, mães e pais acompanhavam seus filhos brincarem de tudo que é jeito: correndo, pulando, fazendo bolhas de sabão, jogando bola e até, literalmente, rolando pela grama.

Após quase dois anos de pandemia de Covid-19 que forçou o isolamento social no Ceará, no Brasil e no mundo, o cenário do Cocó trouxe alívio a muitas pessoas.

Foi o caso de Monique dos Santos Nascimento, mãe da Maria Eduarda, de 12 anos. Juntas a um grupo com outros cinco adultos e cinco crianças, elas visitaram o parque pela primeira vez, só indo embora por causa do calor intenso.

“Eu não sabia que era desse jeito movimentado, mas tanto eu como minha filha adoramos e pretendemos voltar”, disse Monique, que considera essa ida parque como um marco para a criançada.

“É uma virada de chave, porque hoje em dia as crianças só querem saber de internet. Então aqui a gente trouxe bola, corda, bambolê, para poder brincar com as crianças. Tudo isso tira as crianças da frente das telas, pois elas passam a brincar ao ar livre”, afirmou.

Quem também aproveitou bastante foi o pequeno David Luiz, de 6 anos. Ele disse que não queria mais voltar ao parque só no próximo Dia das Crianças. “Agora eu quero vim todos os dias”, sorriu.



E falando em correr, o irmão de David Luiz também não parava quieto, como diz no bom cearensês. O miúdo Bernardo, de 2 anos, tinha o nome entoado pela mãe, Ana Gleice, a cada instante. O motivo eram as carreiras que ele dava pela grama empurrando sua bicicleta de rodinhas.

“Está sendo maravilhoso ver meus filhos brincarem livremente”, declarou a mãe, que não tirava os olhos dos meninos.

Também pela primeira vez no Parque do Cocó, a família de Messias Agostinho e Lidiane Marques aproveitou tanto que cansou. Sentados no gramado, contaram que o dia foi muito especial para eles, mas sobretudo para seus filhos Melissa, de 18 anos, e Israel, de 9, além da netinha Elisa, de apenas 1 ano.

Messias Agostinho e Lidiane Marques, pais de Melissa (18 anos) e Israel (9 anos) e avós de Eliza, de 2 anos

Eles saíram de Maracanaú para aproveitar as belezas do parque. “Tem sido um momento muito importante principalmente para as crianças poderem sair um pouco mais daquele ambiente privado da residência e ficarem ao ar livre”, disse Messias, que teve a fala acompanhada pela esposa.

“É primeira vez que a gente está participando de um evento que tem várias pessoas, depois da chegada da Covid-19 no Ceará. Mas agora graças a Deus que todo mundo está se vacinando, devolvendo um pouco mais dessa nossa liberdade de sair da rotina de casa”, comemorou Lidiane.



Enquanto isso pela cidade…





Durante o Dia das Crianças, menino e meninas em situação de rua na Avenida Barão de Studart, em Fortaleza

Apesar da alegria que o Dia das Crianças traz, nem todos os pequenos puderam aproveitar a data em Fortaleza. Equipe do O POVO registrou um grupo de quatro crianças, acompanhado por uma mulher adulta, vendendo bombons na avenida Engenheiro Santana Júnior, a poucos metros do Parque do Cocó.

Já muito recorrente na Cidade, a prática ainda foi observada ao longo da avenida Desembargador Moreira. Por lá, pelo menos outras duas crianças também vendiam bombons por entre os carros por volta do meio-dia desta terça-feira, 12.

Cena igual ocorreu na avenida Barão de Studart, onde duas crianças ofereciam pastilhas aos motoristas dos carros que paravam nos semáforos próximos à avenida Padre Valdevino.





Programação do Parque do Cocó

Para além dos momentos particulares das famílias, o próprio Parque do Cocó organizou uma programação repleta de atividades esportivas, de lazer, entretenimento e educação ambiental para a criançada ao longo das áreas próximas à entrada pela Padre Antônio Tomás, bem como no Parque Adahil Barreto.

As atividades começaram às 7 horas, com algumas previstas para se encerrarem apenas às 21 horas.



