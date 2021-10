Dia das Crianças: loja cearense promove "desafio do biscoito" da série Round 6

16:54 | Out. 12, 2021

A ação é válida durante o feriado desta terça-feira, 12, até as 22 horas, na loja física do shopping Iguatemi, em Fortaleza. Uma camiseta da série também tem lançamento previsto para venda na loja

A loja cearense T-shirt in Box resolveu promover uma ação, neste feriado do Dia da Criança, envolvendo a série coreana “Round 6”, que ganhou popularidade na internet brasileira, com quantidade significativa de memes e comentários nas redes sociais.

A promoção funciona assim: os clientes podem ganhar uma caneca exclusiva da série caso consigam quebrar as bordas de um biscoito, mantendo uma camiseta desenhada na guloseima intacta. Os consumidores podem tentar ganhar o produto na loja física do shopping Iguatemi, nesta terça-feira, 12, até às 22 horas, se realizarem compras com valor acima de R$ 100.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A empresária Rhasnny Roque afirmou que a ideia da promoção foi trazer a prova existente na série oriental para que o público possa ter a sensação de voltar a ser criança. “A gente soube de muita gente que viu a série e ficou com vontade de brincar, claro que não para morrer (risos), mas para se divertir mesmo”, aponta, enfatizando que a maior parte do público do empreendimento é composto por adultos.

LEIA TAMBÉM | Round 6: veja 10 curiosidades sobre a série sul-coreana sucesso na Netflix

+ Round 6: por que usam jogos infantis na série?



Roque ressalta que a ideia da marca é sempre trazer produtos populares na cultura pop e a ideia da ação para o feriado surgiu durante uma reunião de criação da empresa, que ocorre semanalmente. “A série traz uma análise bem profunda da humanidade e pode ter uma comparação com o Dia da Criança, em relação a como perdemos a inocência lá atrás”, explica. “Nossa marca é viva e se posiciona: temos seriados favoritos, comidas favoritas... E isso se reflete nas ações”.

O publicitário Lidemberg Ferreira defendeu que a série merece toda a atenção que está tendo, devido aos temas relevantes que trata durante a trama. “Participar da ação foi trazer esse universo de Round 6 para mais perto da gente, bem ao estilo do Ceará e da marca. Acho que todo mundo deveria ver essa série”, pontua. Após o feriado, é possível que a loja continue vendendo a caneca. Também está previsto o lançamento de uma camiseta da série.



Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags