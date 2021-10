IJF celebra semana da criança com programação para prevenção de acidentes

Entre janeiro e agosto deste ano, a Emergência do Instituto registrou mais de 8.450 pacientes pediátricos. Quedas estão entre as causas mais numerosas

O Instituto Doutor José Frota (IJF) realiza, entre os dias 10 e 15 de outubro, uma programação especial voltada para a semana das crianças. As atividades irão envolver os pacientes e seus acompanhantes. Serão realizadas ações com o objetivo promover uma hospitalização mais confortável, além de alertar para situações de risco de traumas graves, como acidentes domésticos e de trânsito.

Durante a programação, serão distribuídos materiais informativos, brinquedos, itens de higiene pessoal, livros e revistas em quadrinhos. Também serão realizadas exibições de filmes, oficinas de música, balões, pinturas de rosto e penteados, além das visitas de super-heróis, grupos culturais e projetos sociais para orientações sobre saúde bucal e nutricional.

De acordo com o Instituto, na tarde da terça-feira, 12, será realizada a sessão especial de Pet Terapia. Já na manhã de quinta-feira, 14, as crianças receberão as visitas de mascotes do Ceará Sporting Club (Vovô), do Ferroviário Atlético Clube (Tutuba) e do Fortaleza Esporte Clube (Juba e Stella). Parte das ações contará, ainda, com a colaboração da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e a Biblioteca Pública Municipal Dolor Barreira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Gêmeas prematuras celebram o primeiro "mêsversário" e Dia das Crianças

Dia das Crianças: veja programação infantil de outubro no Dragão do Mar

Referência em Traumas

O IJF é o maior hospital do Estado em capacidade de acolhimento e, atualmente, conta com 60 leitos pediátricos, entre Emergência, Enfermaria Traumatológica, Núcleo de Queimados, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e Pós-operatório. Este ano, entre os meses de janeiro e agosto, a Emergência do Instituto registrou mais de 8.450 pacientes pediátricos, sendo as causa mais numerosas as Quedas (3.124), Aspiração de Objetos Estranhos (999), Intoxicações Agudas (400), Queimaduras (335) e Choques Elétricos (34).

No mesmo período, as Ocorrências de Trânsito vitimaram 665 crianças. Por conta da estrutura frágil do corpo da vítima, dos mecanismos do trauma, como o veículo, da velocidade e da falta de uso dos itens de segurança, as ocorrências de trânsito podem resultar em longos períodos de hospitalização. Nessa casos, os jovens podem necessitar de intervenções cirúrgicas de alto risco, sequelas limitantes e permanentes, como amputação de membros, lesões neurológicas e, dependendo da gravidade do quadro, o óbito.





Tags