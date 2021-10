Tentativa de chacina: ataque deixa jovem morto e 4 feridos em Fortaleza

Vítima tinha 24 anos. Ainda não se sabe as motivações da tentativa de chacina. Outras quatro pessoas foram lesionadas no crime ocorrido no bairro Antônio Diogo, em Fortaleza

Um jovem de 24 anos foi morto após ser atingido por disparos de arma de fogo. O caso ocorreu na noite dessa sexta-feira, 8, no bairro Antônio Diogo, em Fortaleza. Outras quatro pessoas também foram lesionadas e socorridas para uma unidade hospitalar.

Não foi informado como aconteceu a tentativa de chacina. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas. Um inquérito foi instaurado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que segue investigando as circunstâncias do crime.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga a ocorrência de homicídio e lesão corporal. Uma equipe do DHPP esteve no local e colheu as primeiras informações sobre o caso.

Como fazer uma denúncia

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHP.



