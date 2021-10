Itarema inaugura base do Raio e Central de Videomonitoramento

O município de Itarema, a 210 quilômetros de Fortaleza, inaugurou nesta quinta-feira, 7, nova base do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e uma Central de Videomonitoramento. Com a nova base, o Estado passa a somar 49 municípios com unidades do comando de policiamento.

Na inauguração do reforço da segurança no município, o governador Camilo Santana, o secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Sandro Caron, e o prefeito de Itarema, Elizeu Monteiro, estiveram presentes na solenidade, que foi transmitida pelas redes sociais do Governo do Ceará. Segundo Camilo, essa base do Raio foi uma das primeiras para cidades acima de 30 mil habitantes.

O chefe do executivo estadual também destacou a implantação do Sistema de Videomonitoramento em Itarema: “Estamos inaugurando também a Central de Videomonitoramento, com 14 câmeras pela cidade. Um equipamento que ajuda a Polícia a trabalhar com tecnologia, com inteligência, e que auxiliará os novos 29 homens que fazem parte do efetivo do Raio de Itarema”.

Na base do CPRaio do município, serão 29 policiais militares, um oficial comandado, 12 motocicletas e uma viatura do Raio caracterizada, fazendo o patrulhamento ostensivo na cidade, bem como nas localidades mais próximas. Em conjunto com às ações do raio, o município agora conta com 14 câmeras de Videomonitoramento, compondo o conjunto com outras 48 Centrais de Videomonitoramento em todo o Estado, totalizando 3.333 câmeras.

O prefeito do município, Elizeu Monteiro (PDT), destacou os números positivos na segurança pública na cidade. “O nosso índice de criminalidade, do dia 30 de abril deste ano para cá, após o início do funcionamento da base do Raio, reduziu em 80%. É um avanço muito grande para o município, mostrando o quão importante para a segurança é um equipamento como esse”, disse.

Já o titular da SSPDS, Sandro Caron, informou que, no Ceará, o número de prisões, apreensões de drogas e armas, aumentou comparando com o mesmo período do ano passado. “O Raio aumentou ainda mais seus resultados, que já eram excelentes, e para quem não sabe, 1/3 de todas as armas apreendidas e retiradas das ruas, do Ceará, são de ações do Raio”, informa.

Unidades no Ceará

Além da Capital, o Estado possui 13 bases do Raio na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e 35 no Interior. Atualmente, o comando possui 2.533 policiais militares atuando em 49 municípios do Interior, RMF e na Capital, com auxílio de 1.663 motocicletas e 89 viaturas.

Em 2015, começou o processo de interiorização do Raio. Na primeira etapa, as cidades que receberam as unidades foram: Juazeiro do Norte (Cariri), Sobral (Região Norte), Itapipoca (Litoral Oeste), Iguatu (Centro Sul), Crateús (Sertão dos Crateús), Tauá (Sertão dos Inhamuns), Quixadá (Sertão Central), Russas (Vale do Jaguaribe) e Canindé (Sertão de Canindé).

Na segunda etapa de interiorização, as bases foram implantadas nas cidades com mais de 50 mil habitantes. Os municípios que receberam foram: Maracanaú, Caucaia, Maranguape, Crato, Eusébio, Acaraú, Aracati, Beberibe, Horizonte, Aquiraz, Cascavel, Morada Nova, Limoeiro do Norte, Quixeramobim, Icó, Mombaça, Granja, São Benedito, Camocim, Brejo Santo, Pacajus, Pacatuba, Santa Quitéria, Baturité, Tianguá, Barbalha, Itapajé, Boa Viagem, Parambu, São Gonçalo do Amarante, Lavras da Mangabeira, Viçosa do Ceará, Trairi, Acopiara, Itarema e Jaguaribe.

