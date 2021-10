Moradores denunciam insegurança no bairro Vila União devido a furtos em fábrica desativada

Casos começaram a ser notados no segundo semestre de 2020. Neste ano, furtos passaram a ocorrer à luz do dia

Em Fortaleza, a insegurança preocupa moradores do bairro Vila União que vêm denunciando uma série de furtos em uma fábrica desativada na região. Conforme eles, desde o segundo semestre de 2020, criminosos estão levando equipamentos do local em que funcionava uma fabricante de plástico, como máquinas e materiais de ferro. Os moradores relatam que a insegurança aumentou neste ano devido a ação passar a ocorrer "à luz do dia".

O POVO ouviu os moradores que relataram que se sentem ameaçados pelo comportamento dos criminosos. Segundo um morador, que preferiu não se identificar, os ladrões atiram o material por cima do muro da fábrica e os levam em caminhões ou carrinhos de mão. A ação ocorre, quase sempre, em conjunto de duas a três pessoas. Além disso, foi observada a abertura de um buraco na parede da fábrica para o acesso ao local ficar mais fácil.

“Eles pulam o muro e jogam tudo que tem do lado de dentro da fábrica. A minha preocupação é que os roubos vêm ocorrendo à luz do dia, e quando a gente abre a porta eles encaram a gente. Não podemos sair de casa e ficamos com medo. Não tem horário para isso acontecer, eles estão fazendo isso a qualquer hora agora. A minha preocupação é com segurança”, disse um morador.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uma funcionária de uma empresa próxima da região, que também preferiu não se identificar, diz a insegurança do local aumentou devido a ação dos criminosos na fábrica desativada. “Está mesmo acontecendo roubo na fábrica, mas nas ruas do entorno também. Eles fizeram buraco no muro. Tivemos que contratar serviço de segurança pois não aguentávamos mais. Na fábrica de refrigerante, que fica em frente à fábrica desativada, sempre tem viatura da Polícia, mas os roubos ainda continuam acontecendo”, relatou a funcionária.

Sobre o assunto Assaltante finge ser entregador e rouba carro em bairro de Fortaleza

Criminoso desiste de roubo após ser mordido por cachorro, cair e quebrar a chinela

Onze mulheres e adolescentes são flagradas furtando fraldas e leite dentro de loja de shopping

Investigação

Conforme apuração do O POVO, o prédio onde acontecem os furtos trata-se da filial da empresa Master Indústria Plástica Cearense, a qual era responsável pela fabricação de embalagens de material plástico e que está em situação cadastral "baixada", conforme consulta no portal da Receita Federal.

A situação ocorre quando a empresa está extinta, mediante a solicitação dela ou quando após cinco anos a empresa deixa de apresentar informações à Receita Federal. A Master Indústria Plástica foi procurada por e-mail e ligação telefônica, desde a última terça-feira, 5. A última tentativa de contato ocorreu na manhã desta quinta-feira, 7, às 11h43min. A empresa não retornou até o fechamento desta matéria.

O POVO procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), na manhã desta quinta-feira, 7, para saber se há registro de denúncias sobre os casos de furtos no local e se há uma investigação por parte das autoridades policiais para averiguar a situação da insegurança do bairro, e aguarda resposta.



Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags