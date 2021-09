SSPDS deflagra operação contra homicídios em bairros de Fortaleza

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) deflagrou, na noite desta terça-feira, 28, uma operação com objetivo de reduzir e prevenir a ocorrência de homicídios e crimes contra o patrimônio em Fortaleza.

A ação ocorre na Área Integradas de Segurança 9, que inclui os seguintes bairros: Aracapé, Canindezinho, Conjunto Esperança, Jardim Cearense, Maraponga, Mondubim, Novo Mondubim, Parque Presidente Vargas, Parque Santa Rosa, Parque São José, Planalto Ayrton Senna, Prefeito José Walter e Vila Manoel Sátiro.

De acordo com o delegado Felipe Porto, da Coordenadoria Integrada de Operações (Copol) da SSPDS, equipes das Polícias Civil e Militar farão abordagens a veículos e consultas em buscas de fugitivos e para cumprir mandados de prisão. Atuarão ainda nesta noite equipes do Corpo de Bombeiros, responsáveis pela fiscalização de estabelecimentos comerciais, e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce), que atuará no aparato técnico caso seja necessário realizar trabalhos periciais.

