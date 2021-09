Operação Domus realiza segunda ação em um mês no residencial Nova Caiçara, em Sobral

O Residencial Nova Caiçara, na cidade de Sobral, na Região Norte do Ceará, recebe, nesta quinta-feira, 30, a 15ª edição da Operação Domus. A ação é a segunda que ocorre em menos de um mês no conjunto habitacional. A operação tem o objetivo de detectar possíveis ameaças recebidas por moradores, além de crimes como furto de energia, pessoas com mandado de prisão em aberto e outras situações encontradas durante a ofensiva, como construções irregulares em áreas comuns. As ações também visam reforçar saturações preventivas e fiscalização de pessoas monitoradas por tornozeleiras eletrônicas.

Além das Forças de Segurança do Estado, agentes municipais apoiam os trabalhos conduzidos pela Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).



