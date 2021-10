Pedro Germano, ex-O POVO e torcedor símbolo do Ceará, morre aos 86 anos

Conhecido pelo seu amor ao Ceará Sporting Club, Germano é lembrado com carinho por familiares e amigos. É considerado como um ‘maestro’ da era de pré-informatização do jornal impresso

Germano era apaixonado pelo Ceará (Foto: Arquivo pessoal)



Morreu nesta sexta-feira, 1°, Pedro Germano Silva, funcionário que trabalhou no O POVO por 46 anos. Torcedor apaixonado do Ceará Sporting Club, o homem entrou na empresa em 1966 como revisor de texto e chegou a coordenar o processo de impressão do jornal impresso, mediando as relações entre a redação e o setor industrial. Seu Germano, como ficou conhecido entre amigos e colegas, partiu aos 86 anos. A causa da morte não foi divulgada pela família.

Adelino Rodrigues, filho de Germano, contou como seu pai era dedicado ao trabalho e gostava muito do ofício que realizava. “Ele é um cara batalhador, mas além disso: um grande pai e um esposo 100%, com amor sempre presente”, lembra. Mesmo após se aposentar e deixar o jornal, Germano não abandonou as relações que criou durante os anos de trabalho. “Ele é querido por todos os funcionários... Fez amigos que até hoje estavam presentes com ele”.

João Dummar Neto, vice-presidente do Grupo de Comunicação O POVO, lembra do alto astral de Germano e das constantes conversas que tinham quando trabalhavam juntos no setor industrial da empresa. “Ele foi uma pessoa muito humana, carinhosa, e justa. Sempre foi um grande companheiro para nós, adorava tirar piada com todos”, lembra.

No aspecto profissional, Dummar considera Germano como uma das pessoas mais importantes na era de pré-informatização do jornal, em que atuava como um “maestro” para que a edição fosse impressa. “Se estamos imprimindo jornal hoje, passamos muito pelo trabalho que essa turma fez”, reconhece. “Ele nunca me trazia um problema sem uma solução. Seu conhecimento e a vontade de aprender deu espaço para que ele crescesse”, acrescenta.

A paixão pelo Ceará

Uma das características mais marcantes de Germano era sua paixão incondicional pelo Ceará Sporting Club, que começou aos seus oito anos de idade, quando foi levado pelo irmão a um jogo contra o Fortaleza no estádio Presidente Vargas. “O Ceará ganhou de um a zero de outro time da Capital, que eu não digo o nome. Me apaixonei quando vi as cores, o branco da paz e o preto da nobreza”, conta Germano em caderno especial do centenário do clube.

O repórter especial Demitri Túlio lembra de quando tirava onda da paixão do “cabeça branca” pelo time do Ceará. Ele conta que Germano não aceitava ter macarrão da marca “Fortaleza” em sua casa, queria que tudo fosse preto e branco. “É um lendário da velha guarda do O POVO. Senti uma saudade apertada quando soube de sua partida. Rezei quatro histórias de recordar, para que ele continue feliz, também, na transformação do sublime”, disse.

Em suas redes sociais, o deputado estadual Evandro Leitão, ex-presidente do Ceará e atual presidente do Conselho Deliberativo do clube, lamentou a morte de Germano. “Um dos mais ilustres e apaixonados torcedores do Ceará com quem tive a honra de conviver. Guardo com carinho as lembranças das nossas conversas e de todo o seu amor incondicional pelo clube”, enfatizou.

O jornalista Fernando Graziani, editor-chefe de Esportes do O POVO, ressalta que Germano era um torcedor fanático pelo futebol, com um grande respeito pelo esporte. “Ele sempre trazia bom humor, alegria e era muito afável. Alguém que a gente gostava de encontrar”, lembra, recordando as vezes que surgia na redação mesmo após sua aposentadoria.

Velório e sepultamento

O velório de Pedro Germano Silva será realizado a partir das 23 horas desta sexta-feira, 1º, na funerária Ternura, localizada no bairro Aldeota, em Fortaleza. A missa de corpo presente será às 9 horas do sábado, 2, no mesmo local. Já o sepultamento será no Jardim Metropolitano, no 6º Anel Viário, na cidade de Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza.



