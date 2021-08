Covid-19: adolescente sem RG pode apresentar certidão de nascimento e documento com foto

Fortaleza deu início à vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos contra a Covid-19 nessa quinta-feira, 26. No Ceará, foram realizados 486.083 cadastros desse público até as 20h10min de ontem, conforme informações do Cadastro Estadual de Vacinação disponível no IntegraSUS, plataforma da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). Do total, 37.347 ainda não foram confirmados por email.

A confirmação precisa ocorrer em até 24 horas após o envio dos dados, clicando no link enviado por e-mail pela Sesa. Existem pelo menos 1.049.462 jovens de 12 a 17 anos no Estado, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Cadastros de adolescentes efetuados até o momento correspondem a 45% desse número.

Inicialmente, cerca de 100 adolescentes acamados estão recebendo doses do imunizante contra o coronavírus em domicílios na Capital. Foi o caso de Jordânia da Silva, de 13 anos.

Amanhã, a campanha começa para o público em geral, em ordem decrescente de idade, com os adolescentes de 17 anos sendo contemplados com a vacina. Já foram agendados 39.984 jovens nascidos entre 26 de agosto de 2003 a 10 de abril de 2005.

Para domingo, 29, lista contempla 11.184 adolescentes e jovens nascidos entre 27 de agosto de 2003 e 21 de agosto de 2005. As litas de segunda, 30, e terça-feira, 31, contemplam 25.737 e 26.064 adolescentes, respectivamente.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) recomenda que os adolescentes, por serem menores de idade, sejam acompanhados por um responsável legal, como mãe, pai ou outra pessoa no dia da vacinação. Entretanto, a pasta destacou que o acompanhamento não é obrigatório.

É possível conferir o próprio agendamento, individualmente, por meio da plataforma Vacine Já ou no site Coronavírus Fortaleza, também da Prefeitura. Todos os nomes dos vacinados também são divulgados pela Prefeitura por meio de listas em PDF no site oficial da gestão.

Se, após a realização do cadastro, o e-mail não for recebido, Sesa orienta que a pessoa confira todas as caixas de e-mail como "spam" e "lixeira". Caso não encontre a mensagem, a secretaria disponibiliza o telefone gratuito 0800 275 1475 para questionamentos sobre o Cadastro Estadual de Vacinação.

No site da Sesa e do Governo do Ceará, está disponível também o assistente virtual "Plantão Coronavírus". Caso a dúvida seja relacionada à imunização em Fortaleza, a pasta municipal disponibiliza o número 156.

Com o avanço da aplicação da primeira dose contra a Covid-19 em adultos, oito capitais brasileiras puderam iniciar a imunização de adolescentes de 12 a 17 anos nesta semana. São elas: Recife (PE), Salvador (BA), Belém (PA), Porto Velho (RO), Maceió (AL), João Pessoa (PB), Rio de Janeiro (RJ) e Fortaleza (CE).

Ao todo, o Brasil soma agora 17 capitais que estão aplicando o imunizante no público mais jovem. Demais regiões que ainda não iniciaram a vacinação dessa faixa etária esperam começar a campanha em setembro, como Belo Horizonte e Natal.

No cronograma da campanha, cada capital articulou a distribuição das doses para imunização dos mais jovens. (Colaboraram Mirla Nobre e Laís Oliveira/Especiais para O POVO)





