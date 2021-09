Calçadas acessíveis e bicicletas para pessoas com deficiência são inauguradas na orla

Iniciativas Bike sem Barreiras e Rota Acessível foram inauguradas hoje, 25, no bairro Praia de Iracema. Rota traz adaptações como rampas elevadas e sinalizações, além de acesso a modelos de bicicletas destinados às pessoas com deficiência

Os projetos Bike sem Barreiras e Rota Acessível foram inaugurados na manhã de hoje, 25, pela Prefeitura de Fortaleza. Em parceria com a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) e com a Uninassau, as iniciativas possibilitam que pessoas com deficiências utilizem os equipamentos para caminhabilidade na Capital. Projetos se unem ao Praia Acessível, localizado na Praia de Iracema. Informações sobre horários de atendimento ainda não foram disponibilizadas pelo órgão municipal.

A Rota Acessível começa no Mercado dos Peixes e segue até meados do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. "É uma rota adaptada com calçadas, com rampas elevadas. Além do trânsito calmo e sinalização devida", detalhou o prefeito Sarto (PDT) em transmissão nas redes sociais.

Em point instaurado no bairro, bicicletas acessíveis também fazem parte do programa. São três modelos: a handbike, manuseada com as mãos; uma bicicleta adaptada para pessoas com deficiência visual que, acompanhadas de um monitor, podem percorrer a rota; e o terceiro equipamento visa atender pessoas tetraplégicas.



Prefeito também citou a proposta do Praia Acessível, ativo neste sábado. O projeto retomou suas atividades em agosto por agendamento. O serviço oferece espaço de lazer com esteira de acesso e cadeiras anfíbias, além do suporte personalizado e seguro de cuidadores. O funcionamento é de quarta-feira a domingo, de 9h às 13 horas, na Praia de Iracema, em frente ao Hotel Sonata, ao lado do Aterrinho, em Fortaleza.

