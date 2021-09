Segunda maior faixa de pedestres de Fortaleza é instalada na av. Lineu Machado

Quem transitar pelo cruzamento da avenida Lineu Machado com a avenida Carneiro de Mendonça, no Jóquei Clube, em Fortaleza, poderá perceber que a área passou por uma grande intervenção da Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza (AMC).

Uma das mudanças de maior destaque é a implementação da segunda maior faixa de pedestres da Capital. De acordo com a AMC, cada uma das faixas instaladas nos dois sentidos da via possuem 18 metros de extensão. A maior faixa de pedestres da Cidade é a da av. Tristão Gonçalves com a rua Liberato Barroso, no Centro, com 40 metros de extensão.

De acordo com Daniel Soares, arquiteto e urbanista da AMC, o tamanho da faixa de pedestres é uma forma de chamar a atenção dos motoristas para que redobrem o cuidado no local.

"Queremos dar mais visibilidade, por ser um local de fluxo de pedestres muito intenso. Quando estendemos a área de travessia do pedestre, trazemos mais visibilidade e segurança na travessia", destaca.

Além da nova e imponente faixa de pedestres na região, o local passa por outras duas intervenções que visam trazer um espaço de convivência urbana para a região, além de combater a violência contra a mulher.

A ação intitulada de "Praça Viva", de acordo com Daniel, tem como foco levar mais interação entre a população local. Durante esta quinta-feira, 23, voluntários da AMC trabalhavam na pintura de bancos e calçadas, além de auxiliarem no remanejamento de algumas árvores.

"Queremos trazer essa característica mais lúdica para o espaço, com brincadeiras voltadas para crianças da primeira infância, como circuitos e amarelinhas, que ajudam a trabalhar a parte cognitiva", ressalta Daniel.

Juliana Coelho, superintendente da AMC, destaca que as três intervenções realizadas no bairro Jóquei Clube fazem parte de ações voltadas para a Semana Nacional do Trânsito. Como parte dos projetos desta semana, a AMC já havia anunciado a redução de velocidade em sete vias da Capital.

Sobre a revitalização do espaço para a população, Juliana relata que esta é a 9ª edição do projeto "Praças Vivas", que já passou por bairros como Messejana, Parangaba, Montese e Rodolfo Teófilo.

A superintendente destaca, ainda, uma outra ação realizada pelo órgão, o projeto-piloto desenvolvido pela AMC que visa dar mais visibilidade ao combate à violência contra a mulher em Fortaleza.

"Temos o projeto piloto, o 'Cidade para mulheres', onde pegamos pontos de paradas que são mais vulneráveis para a segurança delas e trazemos melhorias, como a iluminação pública. Também são colocadas mensagens de combate à violência, para tornarmos a mobilidade para as mulheres mais segura", comenta.

A partir desta semana, a área passará a contar com um grande painel, que busca coibir qualquer tipo de crime cometido contra as mulheres que trafegam pelas vias da Cidade.

População aprova mudanças

Já na manhã desta quinta-feira, 23, alguns pedestres e ciclistas puderam usufruir do novo equipamento. Tereza Marinho, 59, pedalava em sua bicicleta quando parou para pedir a um dos agentes que levasse a mesma intervenção para a rua dela.

"Estou achando a coisa mais linda do mundo, eu amo um colorido. Isso traz mais segurança pra gente, sempre procuro andar no meu espaço. Queria isso lá na minha rua, a juventude ia gostar muito", conta Tereza, que mora na rua George Rocha, no mesmo bairro.

Maria do Socorro, 47, foi uma que utilizou a faixa de pedestres para atravessar a rua. Ela estava acompanhada de sua filha de colo e comemorou a implantação do novo espaço.

"Eu creio que vai ajudar muito, é mais espaço para os pedestres. Pode ser que assim, os motoristas nos respeitem mais. Temos o nosso espaço e muitos não respeitam", ressalta.

Já Toni Ferreira, 46, que possui um comércio na região há 12 anos, comenta que as mudanças realizadas na região acompanham o crescimento do bairro.

"Estávamos precisando disso, a movimentação tem aumentado muito por aqui. Tudo isso faz parte do crescimento do bairro, essa mudança veio para somar", opina.

De acordo com a AMC, cerca de 23.371 veículos trafegam, em média, todos os dias pela av. Lineu Machado e 25.842 pela av. Carneiro de Mendonça. O órgão destaca ainda que regiões com grande fluxo de pedestres, como os arredores de hospitais, escolas, igrejas e shoppings podem ser contemplados com o mesmo tipo de ação durante os próximos meses.

