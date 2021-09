Homem é preso suspeito de estupro contra adolescente que conheceu pela Internet

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante suspeito de estuprar uma adolescente de 15, no Porto das Dunas, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, no fim da tarde dessa terça-feira, 23. Os policiais foram acionados por duas meninas, por volta das 17h, em estado de desespero e chorando, que relataram o estupro. O homem e a jovem teriam se conhecido pela internet e ele a convidou para ir a uma casa de praia. Conforme o relato da adolescente, no caminho, a bordo de uma motocicleta, ele parou em um matagal e a estuprou.

Ao buscarem uma equipe do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), as jovens relataram que escaparam da casa onde o suspeito se encontrava dizendo que iam à mercearia. Com apoio de outra equipe da PM, os agentes foram até o local, na rua Estrela do Mar.

Ainda de acordo com a Polícia, o homem ameaçou a jovem caso ela denunciasse o estupro. "A equipe levou a adolescente, uma testemunha e o suspeito para a Delegacia de Defesa da Mulher, mas foram orientados a busca a Delegacia de Aquiraz, onde foram entregue os exames de corpo de delito e o suspeito foi preso pelo crime de estupro", informou em nota a Polícia.

