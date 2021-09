Abrigo São Lázaro fará mutirão do banho de animais neste domingo, 26

O Abrigo São Lázaro, ONG de proteção animal, vai realizar neste domingo, 26, um mutirão do banho. Na ação, os voluntários irão ajudar a banhar cerca de mil cães que vivem no abrigo. Todos os interessados podem participar. O mutirão ocorrerá das 8h30min às 12 horas.

Na ocasião, o abrigo também receberá doações. Além disso, a ONG solicita que os voluntários do mutirão colaborem levando produtos de higiene para os animais, como xampu, sabonete, cotonete, carrapaticida e coleira.

Vsitantes que querem apenas conhecer o local também serão bem-vindos. O endereço, no entanto, é fornecido somente após contato por meio de mensagem no perfil do abrigo no Instagram. Esse procedimento é feito para evitar que animais sejam abandonados na porta da ONG.

O Abrigo foi fundado em 1996 por Rosane Dantas. Tudo começou quando ela e seu avô resgataram um filhote de cachorro que foi jogado no lixo. Hoje, o abrigo cuida de mais de mil animais, que necessitam diariamente de cerca de 300 quilos de ração, atendimentos veterinários, medicações e outros cuidados.

Serviço

Mutirão do banho no Abrigo São Lázaro



Quando: Domingo, 26/9

Horário: Das 8h30min às 12 horas

Endereço: Deve ser solicitado no perfil do abrigo no Instagram @abrigosaolazaro



