Canil vai doar novo filhote à família que teve cão morto após voo

Há meses a família de Gabriela Duque Rasseli, de 24 anos, se preparava para ter um cachorro. No último dia 14 de setembro, o sonho foi interrompido quando Zyon, filhote da raça golden retriever, morreu após um voo de São Paulo para o Rio de Janeiro. Após o ocorrido, o canil onde Zyon nasceu decidiu doar um novo filhote para a família da jovem. As informações são do portal UOL.

O estabelecimento não se responsabiliza pelo transporte do animal quando o tutor não pode buscá-lo no canil, uma vez que o envio é feito por terceiros. No entanto, dará um novo filhote para a família de Zyon. O animal já foi escolhido e desta vez será entregue em mãos, após viagem rodoviária de Marília (SP), onde fica o canil, até o Rio de Janeiro.

Ao UOL, a veterinária do canil, Talita Dib, afirmou que não vai deixar de realizar o sonho de Gabriela e vai entregar outro filhote. "Já temos a data para entrega e ele vai ser levado de carro, para evitar problemas. Temos procura de muitos clientes de outros estados e, agora, com esse problema, não sabemos como vamos fazer a entrega quando o cliente não puder vir buscar no canil", disse Talita.

A jovem aceitou um novo cãozinho porque é um desejo da família. "Pensei com carinho, conversei com minha mãe bastante e vou aceitar um bebê novo. Minha mãe está doida por um, já virou o bebê da família. Apesar de o meu coração apertar pensando sempre no Zyon, eu sei que não é tentar substituir", disse Rasseli ao canil por meio de mensagens.

Entenda o caso

Segundo a veterinária, Zyon embarcou em perfeitas condições de saúde. Ela explica ainda que no mesmo dia, outros três filhotes viajaram para Goiânia, Manaus e Natal e chegaram bem aos seus destinos. Gabriela, no entanto, afirmou que recebeu o animal "quase morto", no terminal de cargas do aeroporto Galeão. Tanto a veterinária quanto a tutora culpam a Latam Airlines pela morte. A companhia aérea, por sua vez, nega ter havido maus-tratos.

“Gabriela havia comprado o cachorro há um tempo e ficou aguardando o período necessário para ele se desenvolver e ser entregue,” explicou a veterinária. Além disso, ela afirma que o animal passou por exames de eletrocardiograma, ecocardiograma e radiografia durante o período em que ficou no canil. Também foi entregue um atestado veterinário à companhia que mostra que o cachorro estava em perfeita saúde.

O canil afirma ainda que o cachorro embarcou em uma caixa apropriada para o seu tamanho, usada desde 2016 neste tipo de transporte, com furos para ventilação e com água gelada suficiente para o animal se hidratar. "A gente não sabe o que aconteceu. Ficou uma brecha, pois o entregamos à Latam com saúde e ele chegou naquele estado”, disse Talita.

Em nota, a Latam Airlines afirmou que seguiu todos os procedimentos de aceitação e transporte do pet, que atendem rigorosamente aos regulamentos de autoridades nacionais e internacionais.

A companhia afirmou ainda que não houve demora na entrega do cachorro. A entrega estava prevista para acontecer às 15h30min, mas ele foi entregue à tutora por volta das 15h10min. O voo LA 3842 chegou ao Galeão às 13h53. A Latam nega que o animal tenha sido exposto ao sol ou passado calor e destacou que está em contato com a tutora do animal desde o ocorrido.

A tutora de Zyon afirma que apesar da resposta da companhia, ela e sua família ainda aguardam os devidos esclarecimentos sobre o que aconteceu durante o período desde o desembarque do animal até o encontro com ela. Nesta terça-feira, 21, por meio de postagem em seu perfil no Instagram, a jovem afirmou que está analisando a possibilidade de entrar com ação judicial contra a empresa, para reparar o episódio que “causa muita dor”.



