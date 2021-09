Rede Cuca promove ações de educação ambiental em escolas de Fortaleza

O programa Cuca Ambiental promove diversas ações e atividades de educação ambiental em Fortaleza durante este mês de setembro. Nesta quarta-feira, 15, a Escola Estadual Eudoro Corrêa recebe a primeira visita do projeto Semeia Juventude com exibição do documentário "Árvores pra que te Quero” e plantio de mudas nativas junto aos alunos, às 9 horas.

Além de atividades nas escolas, o programa da Rede Cuca terá ações em seus equipamentos e em vários pontos da Cidade. A programação conta com minicursos, oficinas temáticas, plantio de mudas e atividades de projetos como o Clube da Ciência, Projeto Ambientando, Viva o Rio Ceará e Sunset Ambiental.



Dentre os destaques da programação deste mês, também está o lançamento do Projeto Corais na sexta-feira 24, às 09 horas, na Associação de Surf do Pirambu e Adjacências, uma das escolinhas do projeto Juventude na Onda, no Vila do Mar. O projeto propõe a realização de atividades educativas sobre a fauna marinha e contribuir para preservação de espécies que muitas vezes não são vistas, mas que são de grande importância para o ecossistema marinho.



O lançamento do Projeto Corais contará com vivências de surfe junto ao projeto Juventude na Onda, atividades lúdicas para crianças e também o lançamento da cartilha de educação ambiental marinha.



Programação de Setembro Cuca Ambiental

Projeto Semeia Juventude

Exibição do documentário "Árvores pra que te Quero” e plantio de mudas nativas

Local: Escola Estadual Eudoro Corrêa (R. Júlio Braga, 100 - Parangaba)

Data: quarta-feira (15/9)

Horário: 9h



Data: 29/9

Local: CEJA Monsenhor Hélio Campos



Minicurso: Produção de Mudas (Técnicas Básicas sobre produção de mudas)

Local: Cuca Mondubim

Data: 22 a 24/9

Horário: 14h

Oficinas Temáticas: Técnicas de Jardinagem

Local: Cuca Barra

Data: 10 e 17/9

Horário: 14h

Projeto Ambientando - Oficina de produção de Produtos de limpeza ecológicos

Local: Centro Cultural Canindezinho

Data: 15/9

Horário: 15h



Local: Cuca Jangurussu

Data: 29/9

Horário: 9h

Projeto GermInova - Levantamento Socioambiental

Local: Parque Raquel de Queiroz - Açude João Lopes

Data: 29, 30/9 e 1º/10

Horário: 8h



Projeto Clube da Ciência – Implantação do espaço do Clube da Ciência nas Bibliotecas

Datas e Locais:

21/9 - Cuca Barra

22/9 - Cuca Mondubim

23/9 - Cuca José Walter

28/9 - Centro Cultural Canindezinho

29/9 - Cuca Jangurussu

Horário: 14h

Projeto Corais - Educação Ambiental Marinha

Mini Curso sobre Biodiversidade Marinha

Data: 13 a 17/9

Horário: 14 h - Via Google Meet



Participação no Evento de Limpeza de praia Seuma e Sema

Local: Praia de Iracema

Data: 18/9

Horário: 07h



Lançamento Projeto Corais nos Núcleos do Juventude na Onda

Local: Projeto Aspas (Pirambu / Vila do Mar)

Data: 24/9

Horário: 08h

Viva o Rio Ceará (Limpeza Mensal do Rio Ceará)

Local: Pier da Barra do Ceará

Data: 22 a 24/9

Horário: 07h



Sunset Ambiental - Pôr do Sol na Barra

Local: Cuca Barra

Data: 30/9

Horário: 16h



Serviço



Mais informações sobre o programa: portaldajuventude.fortaleza.ce.gov.br

Contato: [email protected]

