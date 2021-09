50 vias de Fortaleza tiveram redução de velocidade durante os últimos cinco anos; veja quais

Nos últimos cinco anos, pelos menos 50 vias de Fortaleza passaram por readequação do limite máximo de velocidade. Nesta semana, a Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza (AMC) anunciou que as ações de redução de velocidade chegararão a outras sete vias, sendo elas: Senador Fernandes Távora, Rogaciano Leite, Godofredo Maciel, Juscelino Kubitscheck, Dr. Theberge, Parsifal Barroso e Prof. Heribaldo Costa. O POVO foi até a avenida Rogaciano Leite, na manhã desta terça-feira, 21, e ouviu motoristas, pedestres e motociclistas que trafegam pela região.

Gledson Tomé, 33, trabalha há três anos em um estabelecimento localizado na av. Rogaciano Leite. Ele relata que acidentes acontecem com frequência na avenida. "Aqui tem acidente demais, principalmente nesses retornos. Aqui, a velocidade era pra ser 60 km/h, mas, muitas vezes, os carros passam aqui com muito mais."

Enquanto a reportagem estava no local, carros transitavam em alta velocidade pela via, assim como pedestres optavam por atravessar a avenida distantes da faixa de pedestres. Apesar de o local possuir uma ciclovia, alguns ciclistas trafegavam pela avenida no espaço destinado para carros e motos.

Para o motorista Francisco de Assis, 60, as readequações de velocidade são positivas para todos aqueles que fazem parte do trânsito. "Acho muito válido esse tipo de ação. A redução de velocidade traz mais segurança para todo mundo. Acredito que assim diminuem os riscos de qualquer imprevisto. Como tudo na vida, excessos terminam em acidente", ressalta.

De acordo com a AMC, o objetivo da readequação de velocidade é, justamente, evitar acidentes com gravidade e óbitos. Com base nos dados fornecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a AMC destaca que o excesso de velocidade é responsável por uma em cada três mortes no trânsito em todo o mundo.

Por dia, cerca de 40 mil veículos trafegam pela av. Rogaciano Leite. Levantamentos da AMC apontam que, entre 2015 e 2020, 463 acidentes foram registrados na avenida.

O motociclista João Paulo, 32, não acredita em mudanças positivas enquanto a redução de velocidade não chegar a todos os pontos da Cidade. "Eu vejo o intuito de arrecadação do município. Só acredito que isso possa ser útil quando for uma redução geral. Sendo só em alguns pontos, não adianta", opina.

A AMC explica que as vias são escolhidas conforme critérios de acidentalidade viária e volume de tráfego. Segundo o órgão, a readequação do limite de 60 km/h para 50 km/h aumenta em dez vezes a chance de uma pessoa atropelada sobreviver.

Em Fortaleza, estudos técnicos apontam uma redução de 67% nos acidentes com mortes e 20,9% com feridos em locais beneficiados pela iniciativa, de acordo com a AMC.

Para Cristiano Célio, 41, que utiliza a moto como meio de trabalho, é preciso que os motoristas respeitem ainda mais os que são mais frágeis no trânsito. "Redução sem fiscalização não adianta. Já sofri acidente por causa de avanço de preferencial, a verdade é que muitos motoristas não respeitam pedestres, ciclistas e nem motoqueiros", desabafa.

A AMC reforça que os seis primeiros meses após a mudança de velocidade serão de adaptação. Sendo assim, infrações por excesso de velocidade ao novo limite da via serão aplicadas apenas após o período educativo.

Confira as 50 vias de Fortaleza que já passaram por redução de velocidade entre 2016 e 2021:

1 - Av. Monsenhor Tabosa (50 km/h)

ENTRE R. JOÃO CORDEIRO E AV. BR. DE STUDART (extensão 1,00km) abr-21

2 - Av. Gal. Osório de Paiva (50 km/h)

ENTRE AV. LUÍS VIEIRA E ANEL VIÁRIO (extensão 5,50km) abr-21

3 - Av. Abolição (50 km/h)

ENTRE AV. BR. DE STUDART E AV. BEIRA MAR (extensão 2,90km) abr-21

4 - Av. Santos Dumont (50 km/h)

ENTRE AV. DIOGUINHO E R. CEL. FERRAZ (extensão 8,50km) abr-21

5 - Av. Imperador (50 km/h)

ENTRE AV. CASTRO E SILVA E AV. DOMINGOS OLÍMPIO (extensão 1,86km) mai-21

6 - Av. Antônio Sales (50 km/h)

ENTRE AV. AGUANAMBI E R. MONS. CATÃO (extensão 3,91km) mai-21

7 - R. Dr. Justa Araújo (50 km/h)

Entre a R. Galileu e a Av. Silas Munguba (extensão 0,90km) mai-21

8 - R. Gov. João Carlos (50 km/h)

Entre a R. Galileu e a Av. Silas Munguba (extensão 0,90km) mai-21

9 - R. Marechal Bittencourt (50 km/h)

Entre a R. Pedro Dantas e a Av. Silas Munguba (extensão 1,40km) mai-21

10 - Av. Borges de Melo (50 km/h)

Entre a R. Cap. Vasconcelos e a R. Damasceno Girão (extensão 2,70km) jul-21

11 - Av. Bernardo Manuel (50 km/h)

Entre a Av. Carlos Jereissati e a Av. Pres. Costa e Silva (extensão 4,84km) jul-21

12 - Av. Bezerra de Menezes (50 km/h)

ENTRE AV. PDE. IBIAPINA E AV. GOV. PARSIFAL BARROSO (extensão 3,20km) jul-21

13 - Av. Jovita Feitosa (50 km/h)

ENTRE A AV. JOSÉ JATAHY E A RUA VIRIATO RIBEIRO (extensão 2,70km) jul-21

14 - Av. Américo Barreira (50 km/h)

ENTRE A AV. GOMES BRASIL E R. AMAZONAS (extensão 2,21km) ago-21

15 - Av. Benjamim Brasil (50 km/h)

ENTRE AV. GODOFREDO MACIEL E AV. BERNARDO MANUEL (extensão 2,07km) ago-21

16 - Av. Carapinima (50 km/h)

ENTRE A AV. JOSÉ JATAHY E AV. DOMINGOS OLÍMPIO (extensão 1,29km) ago-21

17 - Av. Eng. Humberto Monte (50 km/h)

ENTRE AV. BEZERRA DE MENEZES E AV. JOSÉ BASTOS (extensão 2,56km) ago-21

18 - Av. Eng. Santana Júnior (50 km/h)

ENTRE AV. ANTÔNIO SALES E AV. ALBERTO SÁ (extensão 2,10km) ago-21

19 - Av. José Bastos (50 km/h)

ENTRE A AV. JOSÉ JATAHY E R. AMAZONAS (extensão 2,18km) ago-21

20 - Av. Universidade (50 km/h)

ENTRE A AV. EDUARDO GIRÃO E AV. DOMINGOS OLÍMPIO (extensão 1,74km) ago-21

21 - Av. Eduardo Girão (50 km/h)

ENTRE ROTATÓRIA DA AGUANAMBI E AV. JOÃO PESSOA (extensão 2,35km) ago-21

22 - Av. José Jatahy (50 km/h)

ENTRE AV. JOÃO PESSOA E AV. PRES. CASTELO BRANCO (extensão 3,15km) ago-21

23 - Av. dos Expedicionários (50 km/h)

ENTRE AV. DA SAUDADE E AV. 13 DE MAIO (extensão 3,08km) set-21

24 - Av. Luciano Carneiro (50 km/h)

ENTRE AV. DA SAUDADE E AV. MIN. JOAQUIM BASTOS (extensão 2,83km) set-21

25 - Av. José Leon (50 km/h)

ENTRE AV. LEA POMPEU E AV. DES. GONZAGA (extensão 0,80km) set-21

26 - Av. Gal. Osório de Paiva (50 km/h)

ENTRE RUA GOMES BRASIL E AV. OSCAR ARARIPE (extensão 3,60km) set-18

27 - Av. Francisco Sá (50 km/h)

ENTRE RUA ADRIANO MARTINS E AV. CEL. CARVALHO (extensão 5,50km) set-19

28 - Av. Augusto dos Anjos (50 km/h)

ENTRE RUA GOMES BRASIL E AV. OSÓRIO DE PAIVA (extensão 2,48km) nov-19

29 - Av. Duque de Caxias (50 km/h)

ENTRE RUA NOGUEIRA ACIOLI E AV. PADRE IBIAPINA (extensão 2,50km) nov-19

30 - Av. Frei Cirilo (50 km/h)

ENTRE AV. MIN. JOSÉ AMÉRICO E RUA BADY MIGUEL (extensão 1,80km)fev-20

31 - Av. Cel. Carvalho (50 km/h)

ENTRE AV. FRANCISCO SÁ E VIADUTO DA MISTER HULL (extensão 4,00km) mar-20

32 - Av. Gomes de Matos (50 km/h)

ENTRE RUA BARÃO DE SOBRAL E RUA JORGE DUMAR (extensão 2,00km) set-20

33 - R. Alberto Magno (50 km/h)

ENTRE RUA ELCIAS LOPES E RUA JOÃO SORONGO (extensão 2,50km) set-20

34 - Av. Dom Luís (50 km/h)

ENTRE R. FREI MANSUETO E A R. TIBÚRCIO CAVALCANTE (extensão 1,46km) jan-21

35 - Av. José Leon (50 km/h)

ENTRE AV. HERMÍNIO DE CASTRO E AV. LEA POMPEU (extensão 1,20km) jan-21

36 - Av. Pres. Castelo Branco (50 km/h)

ENTRE A RUA JACINTO MATOS E A AV. DOM MANUEL (extensão 3,11km) jan-21

37 - R. Vereador Pedro Paulo (50 km/h)

ENTRE AV. WASHINGTON SOARES E AV. DR. JOÃO MACIEL FILHO (extensão 1,70km) jan-21

38 - Av. Bernardo Manuel (50 km/h)

R. 20 (José Walter) e Av. Rad. João Ramos (extensão 2,16km) fev-21

39 - Av. João de Araújo Lima (50 km/h)

Av. Pres. Costa e Silva e Av. Rad. João Ramos (extensão 2,04km) fev-21

40 - R. Fausto Cabral (40 km/h)

ENTRE A AV. ALMIRANTE HENRIQUE SABÓIA E A AV. LUÍS VIEIRA 1,42 dez-14

41 - Av. Antônio Sales (40 km/h)

ENTRE AV. ENG. SANTANA JÚNIOR E R. MONS. CATÃO (extensão 0,38km) mai-15

42 - Av. Beira Mar (40 km/h)

ENTRE A RUA DOS ARRAIS E A AV. VICENTE DE CASTRO (extensão 3,52km) jan-16

43 - Av. Monsenhor Tabosa (40 km/h)

ENTRE AV. D. MANUEL E R. JOÃO CORDEIRO (extensão 0,80km) jan-16

44 - R. Ana Bilhar (40 km/h)

Entre a R. Cel. Manuel Jesuíno e a R. Tibúrcio Cavalcante (extensão 1,29km) mai-17

45 - R. Canuto de Aguiar (40 km/h)

Entre a R. José Vilar e a R. Frederico Borges (extensão 1,44km) mai-17

46 - R. Dep. Moreira da Rocha (40 km/h)

R. Tibúrcio Cavalcante e R. Ten. Benévolo (extensão 1,48km) mai-17

47 - R. Mons. Salazar (40 km/h)

ENTRE AV. AGUANAMBI E A RUA VISCONDE DE MAUÁ (extensão 1,60km) ago-20

48 - R. Paulo Firmeza (40 km/h)

ENTRE A AV. VISCONDE DO RIO BRANCO E A RUA OSVALDO CRUZ (extensão 1,60km) ago-20

49 - R. Dom Manuel de Medeiros (40 km/h)

Entre a Av. José Jatahy e a Av. Humberto Monte (extensão 2,70km) out-20

50 - R. Nogueira Acioly (40 km/h)

Av. Hist. Raimundo Girão e Av. Antônio Sales (extensão 2,28km) fev-21

