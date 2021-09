12 mil casos de Covid-19 no Ceará deixam de ser contabilizados após alterações no IntegraSUS

O Ceará registrou 12.028 casos a menos na última atualização do IntegraSUS, plataforma da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa) que contabiliza os dados de Covid-19, entre outras informações. A redução dos casos da doença aconteceu após alterações na plataforma.

Segundo a Sesa, as alterações trarão melhorias no processo de consolidação das informações. “Com isso, foram corrigidos alguns processos de extração, tratamento e limpeza na base de dados”, ressaltou a pasta. As mudanças poderão influenciar nos quantitativos gerais nos próximos dias.

Inicialmente, eram registrados 935.931 casos confirmados e, segundo a última atualização datada do domingo, 19, o número caiu para 923.903. O dado persiste nesta terça-feira, 21. De acordo com o Consórcio de Veículos de Imprensa, Rio de Janeiro e São Paulo incluíram cerca de 150 mil casos represados.

Isso acontece após o Ministério da Saúde mudar, recentemente, os critérios para contabilizar os casos de Covid.



