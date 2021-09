Homem invade e furta loja de roupas no bairro Vila União, em Fortaleza

Uma loja de confecções foi invadida e furtada na madrugada do último sábado, 11, no bairro Vila União, em Fortaleza. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Nas imagens, captadas ainda na área externa, um homem aparece utilizando uma barra de ferro para romper o cadeado e abrir a porta principal. Na sequência, já dentro da loja, ele abre todas as gavetas de uma mesa e retira algo que parece ser dinheiro.

Não satisfeito, o criminoso vai ao mostruário, retira várias peças de roupas e em seguida deixa o local com uma sacola repleta de peças. Na ação, o homem utiliza a lanterna de um aparelho celular para iluminar o ambiente, que estava com todas as luzes apagadas. O vídeo mostra que não havia nenhuma movimentação de carros ou pedestres no local do crime, que aconteceu por volta de 1h20min da madrugada. A loja fica localizada na avenida Luciano Carneiro. Ainda não há informações sobre o total do prejuízo causado ao empreendimento.

Um inquérito foi instaurado no 25º Distrito Policial (DP) para apurar o caso, segundo informou a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) por meio de nota. De acordo com a corporação, as imagens das câmeras de segurança auxiliam os trabalhos policiais. Até o fechamento desta matéria, o suspeito ainda não havia sido localizado.

