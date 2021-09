Manifestantes pedem impeachment de Bolsonaro em protesto na Praça Portugal

Manifestantes se reúnem neste momento na Praça Portugal, em Fortaleza, em ato que pede o impeachment do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). O protesto é organizado pelo Movimento Brasil Livre (MBL) do Ceará e conta com a adesão de partidos como PDT, PCdoB e PSB, além de movimentos sociais de juventude.

O ato é uma das várias manifestações programadas em todo o País, que pedem o julgamento político de Bolsonaro pelo Congresso Nacional.

Agora: acompanhe a cobertura das manifestações de 12 de setembro contra Bolsonaro pelo Brasil

Vestidos de branco, os participantes gritam palavras de ordem contra o presidente: "Bolsonaro na cadeia", repetiam alguns deles. Também haviam faixas e cartazes com os dizeres: “Nem Lula, nem Bolsonaro”, em referência à polarização política protagonizada entre as duas principais lideranças da esquerda e direita, respectivamente.

Com informações do repórter Carlos Mazza

