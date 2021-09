Em vídeo, Luiza Helena Trajano mostra presentes e convida: "Vem para o Ceará"

Um estudo divulgado pela Conversion, empresa especializada em marketing digital, mostra que as viagens domésticas, isto é, dentro do próprio País, são prioridades para os brasileiros. A pesquisa destaca ainda que a preocupação com protocolos de segurança se mostra como fator decisivo na escolha dos destinos por mais da metade dos turistas e lista o Nordeste como principal destino no Brasil.

No levantamento, 60,15% dos entrevistados afirmaram que, mesmo após o fim da pandemia, deixarão de usar serviços de empresas que não adotem medidas sanitárias de prevenção ao coronavírus.

Com atrativos naturais e políticas de biosegurança contra Covid-19 e baixas taxas de transmissão da doença, estados daregião Nordeste lideram entre os destinos preferidos por mais da metade dos viajantes (59,84%), seguido das regiões Sul (28,92%) e Sudeste do país (25,30%).

Ainda segundo o levantamento, houve um crescimento de 18,61% no e-commerce do setor de Turismo em julho de 2021 na comparação com junho, o maior entre todos os segmentos analisados. Já em relação a 2020, o comércio eletrônico no turismo registrou uma alta de 150%.

Os demais seguimentos com maiores altas foram:

Esportes (17,75%)

Importados (9,22%)

Eletrônicos & eletrodomésticos (5,79%)

Comidas & bebidas (3,61%)

Casa & móveis (3,26%)

Sobre a pesquisa

O estudo divulgado pela Conversion analisou o tráfego dos 500 maiores sites do Brasil, com um total de 18 categorias, sendo que cada uma apresenta, no mínimo, 15 portais. Deste modo, o total de sites analisados é de 586.

De acordo com a empresa, diversas plataformas de audiência foram utilizados como fontes de dados, a exemplo de SimilarWeb e SEMRush.

“Consideramos como sites de e-commerce aqueles predominantemente transacionais e cuja intenção de acesso à home fosse inclinado à compra ou acesso de produto adquirido”, detalha texto sobre o levantamento.

Destinos mais procurados para viagens domésticas:

1. Brasil – Região Nordeste - 59,84%

2. Brasil – Região Sul - 28,92%

3. Europa - 26,10%

4. Viagens dentro do meu estado - 25,70%

5. Brasil – Região Sul - 25,30%



