Sete Centros de Educação infantil deverão ser entregues até o fim do mês em Fortaleza

Sete de 28 Centros de Educação Infantil (CEIs) que estão sendo construídos em Fortaleza, segundo a Prefeitura, devem ser concluídos até o fim de setembro. A informação foi divulgada pelo prefeito José Sarto (PDT) durante entrega do CEI Arievaldo Viana, no bairro Planalto Ayrton Senna, nesta quarta-feira, 1º. É a segunda unidade com berçário na Capital.

O novo equipamento deve beneficiar 188 crianças, de 6 meses a 3 anos de idade. Do total de vagas, oito serão destinadas ao atendimento de berçário, a partir de 2022. As crianças de 1 a 3 anos já serão atendidas na unidade a partir de setembro. Após mais de um ano em aulas remotas, Fortaleza deve começar retorno híbrido no próximo dia 8. Em 2021, mais de 54 mil alunos estão regularmente matriculados na Educação Infantil da Rede Municipal.

A infraestrutura do CEI contempla espaços de berçário, nove salas de aula, banheiros com acessibilidade, cozinha, refeitório, despensa, lavanderia com depósito para material de limpeza, fraldário, lactário, secretaria, coordenação e sala de professores. O centro possui, ainda, brinquedoteca (sala multiuso), área de lazer com playground e solarium. Durante entrega do equipamento, Sarto destacou a entrega de mais sete CEIs até o final de setembro.



Sobre a retomada das aulas presenciais neste mês de setembro, o prefeito destacou as visitas realizadas às escolas da rede municipal para realizar melhorias e adaptações necessárias, considerando protocolos de prevenção à Covid-19.

Sobre o assunto Máscara, vacinas em dia e atenção aos sintomas são recomendações para pais na volta às aulas

Sarto pretende entregar quatro escolas de tempo integral em Fortaleza ainda este ano

Escolas públicas do Ceará começam a adotar ensino presencial ou híbrido

Rede

Com a inauguração do novo CEI, a Prefeitura de Fortaleza chega a 263 unidades educacionais, entre equipamentos construídos, reformados, municipalizados e oriundos de parcerias. Além disso, a Capital também possui 151 escolas municipais com turmas de pré-escola.

Tags