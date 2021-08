Prefeitura solicita levantamento de trabalhadores da José Avelino

De acordo com o comitê instituído para dialogar com os representantes da categoria, o levantamento é fundamental para discutir alternativas para o comércio na região

A Prefeitura de Fortaleza solicitou um levantamento quantitativo de pessoas que trabalham na rua José Avelino e no entorno. O objetivo é cruzar dados para, a partir do diagnóstico do comércio informal na região, discutir e propor soluções, conforme informações da Prefeitura. O requerimento foi feito na noite desta segunda-feira, 23, durante nova reunião do comitê instituído no último dia 18, para dialogar com representantes de vendedores ambulantes.

De acordo com o secretário de governo e interlocutor da Prefeitura no comitê, Renato Lima, o levantamento é importante para avançar nas negociações. Segundo ele, o esperado é que seja recebido o levantamento nesta terça-feira, 24, para que a “real necessidade” seja dimensionada e a partir disso, propor soluções.

O diálogo com o segmento tem contado com a mediação do presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Antônio Henrique. Para o parlamentar, o levantamento solicitado pela Prefeitura será fundamental para se discutir alternativas viáveis para o comércio na região.

O vereador afirmou que a Prefeitura vai fazer o cruzamento de dados para que possa ter a dimensão da quantidade de pessoas que realmente trabalham nesse entorno e conseguir encontrar uma “solução viável para todos”. “Tanto para o poder público, que tem a obrigação de ordenar o espaço público da Cidade, quanto para os trabalhadores, que precisam ter esse trabalho para sustentar suas famílias”, explicou por meio de assessoria.

A reportagem tentou contato com a presidente da Associação dos Feirantes, Silvia Braz, por meio de ligação, às 21h44min e ainda por mensagem via WhatsApp às 21h47min, mas não obteve retorno.

