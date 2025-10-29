Padre Francileudo é o terceiro convidado do projeto Grandes Nomes, Grandes Entrevistas 2025

Diretor geral da Faculdade Católica de Fortaleza (FCF), padre Francileudo é o primeiro doutor em Psicologia formado no Ceará

Realizado pelo O POVO e pela rádio O POVO CBN, nesta semana, o programa já recebeu Fernanda Pacobahyba, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), e Sérgio Juaçaba, médico mastologista e presidente do Instituto do Câncer do Ceará (Rede ICC).

O projeto “Grandes Nomes, Grandes Entrevistas 2025" conversa com padre Francileudo, diretor geral da Faculdade Católica de Fortaleza (FCF), no terceiro dos cinco programas desta edição. Entrevista vai ao ar nesta quarta-feira, 29, às 11h.

O terceiro entrevistado desta edição nasceu no município de Milhã, no sertão do Ceará, e teve uma infância simples, marcada pelo trabalho no campo. Filho de agricultores, ele morou até os 17 anos no sítio Tabuleirinho, de onde partiu para o seminário no município de Iguatu.

Mais tarde, seguiu para Fortaleza, onde prosseguiu os estudos e a caminhada sacerdotal. Algumas figuras foram fundamentais na trajetória de padre Francileudo, como Dom Mauro Ramalho, bispo de Iguatu, e as Irmãs Franciscanas Bernardinas. Elas atuavam em Milhã durante sua juventude e deixaram uma marca profunda em sua formação espiritual.

Além da missão religiosa, o padre também se destaca na vida acadêmica. Tornou-se o primeiro doutor em Psicologia formado no estado do Ceará. Na entrevista, o Presbítero aborda diversos aspectos de sua vida, desde a infância humilde no Sertão até sua trajetória acadêmica e o diálogo entre ciência e fé.



Projeto "Grandes Nomes, Grandes Entrevistas"

O projeto "Grandes Nomes, Grandes Entrevistas" é coordenado pelo jornalista Nazareno Albuquerque e tem a coordenação-executiva de Valéria Xavier. A apresentação é da jornalista Irna Cavalcante, que conduz as conversas, apresentando momentos de narrativas emocionantes — muitas delas inéditas.