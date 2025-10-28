Segundo entrevistado do Grandes Nomes 2025 é o médico Sérgio Juaçaba

O médico mastologista Sérgio Juaçaba, presidente do Instituto do Câncer do Ceará (Rede ICC), é o segundo entrevistado do projeto Grandes Nomes, Grandes Entrevistas 2025

Sérgio Ferreira Juaçaba tem uma trajetória dedicada ao combate ao câncer. O médico começou a formação na Universidade Federal do Ceará (UFC), onde se graduou (1978), e concluiu o doutorado (PhD) em Cancerologia pela Universidade de Oxford (1984), no Reino Unido, com pesquisa sobre metástases em tumores.

O médico mastologista Sérgio Juaçaba, presidente do Instituto do Câncer do Ceará (Rede ICC) e diretor técnico do Hospital Haroldo Juaçaba (antigo Hospital do Câncer), é o segundo entrevistado do projeto “Grandes Nomes, Grandes Entrevistas 2025" . O segundo dos cinco programas com personalidades de destaque vai ao ar nesta terça-feira, 28, às 11h. Realizado pelo O POVO e pela rádio O POVO CBN, neste ano, o projeto realiza sua 22ª edição.

Posteriormente, dedicou-se ao ensino e à formação de novos médicos na UFC. Também desenvolveu pesquisas relevantes, especialmente no Projeto Atlas para o Ceará, em parceria com a Universidade de Oxford, voltado ao uso do tamoxifeno no tratamento do câncer de mama.

Desde 2011, é membro da Academia Cearense de Medicina, ocupando a cadeira 62, cujo patrono é seu pai, Haroldo Juaçaba. Considerado o pioneiro da medicina no Ceará, Haroldo foi um dos fundadores do ICC e responsável pela implantação do primeiro banco de sangue de Fortaleza.

O projeto "Grandes Nomes, Grandes Entrevistas" é coordenado pelo jornalista Nazareno Albuquerque e tem a coordenação-executiva de Valéria Xavier. A apresentação é da jornalista Irna Cavalcante, que conduz as conversas, apresentando momentos de narrativas emocionantes — muitas delas inéditas.

Entrevistados

27/10 - Fernanda Pacobahyba , presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE);



, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); 28/10 - Sérgio Juaçaba, médico mastologista e presidente do Instituto do Câncer do Ceará (Rede ICC);

médico mastologista e presidente do Instituto do Câncer do Ceará (Rede ICC); 29/10 - Padre Francileudo, doutor em Psicologia e diretor-geral da Faculdade Católica de Fortaleza (FCF);

doutor em Psicologia e diretor-geral da Faculdade Católica de Fortaleza (FCF); 30/10 - Ana Lúcia Bastos, empresária e presidente da Cerâmica Brasileira Cerbras Ltda; e

empresária e presidente da Cerâmica Brasileira Cerbras Ltda; e 31/10 - Waldonys, sanfoneiro, cantor e compositor.

Serviço

Grandes Nomes, Grandes Entrevistas 2025

Quando: de 27 a 31 de outubro

Onde: às 11h no YouTube e Facebook do O POVO; às 16h na rádio O POVO CBN (FM 95.5 - no programa Debates do POVO) e no Facebook da rádio O POVO CBN, com retransmissão no Canal FDR (48.1) na TV, a partir do dia 10/11, sempre às 15h.

Mais informações: especial.opovo.com.br/grandesnomes