Povos do Mar: o "tchau" da Vila de Jeri com passeio de canoa

último dia Encontro Sesc Povos do Mar circuito Jeri / Crédito: Davi Pinheiro/Divulgação

O “tchau” para a terceira edição do Encontro Sesc Povos do Mar circuito Jeri não poderia ser diferente: de dentro do mar. Pescadores e suas canoas estavam desde cedinho a postos colorindo o horizonte e prontos para receber o público para um passeio até a Pedra Furada. "É uma gratificação recíproca. Nós, que nos vemos realizados por dar um palco, por dar luz a essa cultura, e eles, por receberem do Sesc esse espaço, de serem quem são, e serem valorizados com o saberes e com os fazeres deles. Esse é o legado do Povos do Mar", relata Sabrina Veras, diretora de Programação Social do Sesc Ceará, sobre a terceira edição.

Cairo Petrus e Beatriz Paiva no Encontro Sesc Povos do Mar Circuito Jeri Crédito: Larissa Viegas/O POVO O casal Beatriz Paiva e Cairo Petrus já conheciam o evento e participaram dos Encontros de Iparana e Fortaleza. Neste ano, viajaram para Jericoacoara para participar, pela primeira vez, de algumas ações do circuito. A ideia partiu do convite de uma amiga crocheteira, da região. A arquiteta se interessou principalmente pelas oficinas e pela parte musical. “A minha avó fazia um bolinho de polvilho, o filhós, que chamamos de fiós. Aqui, tive a oportunidade de voltar a comer, de rememorar essa comida que a minha avó já não consegue mais fazer. É também uma oportunidade de encontrar diversas pessoas de vários lugares do Ceará e de estar em Jericoacoara, curtir a praia”, completa. último dia Encontro Sesc Povos do Mar circuito Jeri Crédito: Davi Pinheiro/Divulgação

O evento se despede, do jeito que começou: com alegria, música, diversidade e o desejo de união e pluralidade.