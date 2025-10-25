Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Loiceiras, indígenas, gastronomia e Belchior: a mistura que vibra em Jeri
Loiceiras, indígenas, gastronomia e Belchior: a mistura que vibra em Jeri

O Encontro Sesc Povos do Mar - circuito Jeri proporciona trocas, práticas e emoções no segundo dia de programação
O segundo dia do Encontro Sesc Povos do Mar - circuito Jeri, nesta sexta-feira, 24, contou com uma programação intensa e cheia de originalidade. Oficinas e vivências proporcionavam novos conhecimentos e experiências aos participantes, enquanto o cheirinho na cozinha do Centro Comunitário entregava: algumas delícias já estavam no fogo.

Uma das vivências foi uma roda de conversa com a cacique Pequena. Acompanhando o projeto desde sua criação, há 15 anos, ela diz que é muito gratificante ser vista e reconhecida como indígena. “Essa união é muito importante para nós”, completa.

Já na Pesqueira, a vista era para uma das praias mais famosas do mundo, mas os olhares e atenções eram para uma roda formada por loiceiros e loiceiras de todo Ceará. Ao centro, um tapete com o mapa do Estado recebia as obras que os artesãos levaram para apresentar.

Todos tiveram seu momento de fala e, além de compartilharem a rotina - que vai da retirada do barro e da lenha até a queima da peça, houve apelos para a continuidade da tradição. “Vocês que são novos, que têm essa garra, essa coragem, não deixem o barro se acabar, não“, diz a loiceira Rosa Policarpo, filha de também loiceira. Segundo ela, 50 dos seus 57 anos de vida foram do ofício.

A despedida do dia contou com roda de capoeira do grupo de Jeri e Mangue Seco e torém/toré de indígenas. Já o sr. Jacinto e o sr. Piel temperaram e assaram peixes, servindo com grolado e tendo como pano de fundo o famoso pôr do sol de Jeri.

À noite, a pracinha acolheu o público. Entre moradores e visitantes, estava Margarete Teixeira de Oliveira, aposentada de Atibaia, interior de São Paulo, que visitava o Ceará e Jericoacoara pela primeira vez. “O que me chamou muita atenção foram as rapaduras com sabores diferentes e as castanhas. Como vou ficar até terça-feira, dei sorte de pegar o evento todo”, conta.

E enquanto Margarete conferia e se surpreendia com as habilidosas mãos das rendeiras de bilro, Vanessa Santos, consultora de Gastronomia do Senac Ceará, dedica-se à socialização de práticas alimentares, o DiCumê. Durante o projeto, cozinheiros e cozinheiras de municípios cearenses escolhem os pratos que representam seu território, sua vida e sua infância.

“A gente precisa explicar para o mundo inteiro que cultura alimentar tem que ser respeitada. A gente ainda não conseguiu conseguiu convencer as pessoas de que não tem comida feia, não tem comida ruim. Tem a comida que eu tenho o costume de comer. Você pode não gostar, mas eu tenho o hábito de comer. Esses eventos, pra gente que trabalha com comida, com mapeamento, são sempre um grande aprendizado”, relata.

Já a trilha sonora vai de forró de Rabeca a Jogo e Pontos de Espada no Reisado de Congo Cearense; de Ar Menina do Coco de Fulô de Jericoacoara a Apresentação Uirapuru Orquestra de Barro. A companhia é coordenada por Tércio Araripe, que educa crianças com a música e com o barro. “A gente tenta passar para elas que cada um tem a sua identidade. E que às vezes a gente perde ela porque tenta fazer uma outra coisa por achar bonito. Sou da moita redonda, que se caracteriza pelo branco, o vermelho. E a gente tenta passar para elas essa importância de manter as origens”.

A penúltima atração musical da noite foi o cantor e ator Silvero Pereira, com o show Silvero Interpreta Belchior. O repertório emocionou e permitiu ao público rememorar canções do sobralense, com uma performance envolvente. O encerramento foi com show do Kayro Oliveira e Banda
Caucaia.

Loiceira Rosa Policarpo, filha de também loiceira. Segundo ela, 50 dos seus 57 anos de vida foram do ofício
Loiceira Rosa Policarpo, filha de também loiceira. Segundo ela, 50 dos seus 57 anos de vida foram do ofício Crédito: Larissa Viegas
Loiceiras de todo o Ceará participam de roda de conversa durante o Encontro Sesc Povos do Mar - circuito Jeri 2025
Loiceiras de todo o Ceará participam de roda de conversa durante o Encontro Sesc Povos do Mar - circuito Jeri 2025 Crédito: Larissa Viegas
Peixe assado durante o pôr do sol em Jeri no segundo dia de Encontro Sesc Povos do Mar - circuito Jeri
Peixe assado durante o pôr do sol em Jeri no segundo dia de Encontro Sesc Povos do Mar - circuito Jeri Crédito: Divulgação/©DAVI PINHEIRO
Loiceiras do Ceará estiveram numa roda de conversa no segundo dia de Encontro Sesc Povos do Mar - circuito Jeri
Loiceiras do Ceará estiveram numa roda de conversa no segundo dia de Encontro Sesc Povos do Mar - circuito Jeri Crédito: Divulgação/©DAVI PINHEIRO
Degustação da famosa torta de banana de Jeri
Degustação da famosa torta de banana de Jeri Crédito: Divulgação/©DAVI PINHEIRO
Silvero Pereira canta Belchior no segundo dia de Encontro Sesc Povos do Mar - circuito Jeri
Silvero Pereira canta Belchior no segundo dia de Encontro Sesc Povos do Mar - circuito Jeri Crédito: Divulgação/©DAVI PINHEIRO
Ar Menina do Coco de Fulô de Jericoacoara no segundo dia de Encontro Sesc Povos do Mar - circuito Jeri
Ar Menina do Coco de Fulô de Jericoacoara no segundo dia de Encontro Sesc Povos do Mar - circuito Jeri Crédito: Divulgação/©DAVI PINHEIRO
Margarete Teixeira de Oliveira, aposentada de Atibaia, interior de São Paulo, visitava o Ceará e Jericoacoara pela primeira vez
Margarete Teixeira de Oliveira, aposentada de Atibaia, interior de São Paulo, visitava o Ceará e Jericoacoara pela primeira vez Crédito: Larissa/Divulgação

Confira vídeos com melhores momentos:

