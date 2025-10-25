Loiceiras, indígenas, gastronomia e Belchior: a mistura que vibra em Jeri

Loiceiras de todo o Ceará participam de roda de conversa durante o Encontro Sesc Povos do Mar - circuito Jeri 2025 / Crédito: Larissa Viegas

O segundo dia do Encontro Sesc Povos do Mar - circuito Jeri, nesta sexta-feira, 24, contou com uma programação intensa e cheia de originalidade. Oficinas e vivências proporcionavam novos conhecimentos e experiências aos participantes, enquanto o cheirinho na cozinha do Centro Comunitário entregava: algumas delícias já estavam no fogo. Uma das vivências foi uma roda de conversa com a cacique Pequena. Acompanhando o projeto desde sua criação, há 15 anos, ela diz que é muito gratificante ser vista e reconhecida como indígena. “Essa união é muito importante para nós”, completa.

Já na Pesqueira, a vista era para uma das praias mais famosas do mundo, mas os olhares e atenções eram para uma roda formada por loiceiros e loiceiras de todo Ceará. Ao centro, um tapete com o mapa do Estado recebia as obras que os artesãos levaram para apresentar. Todos tiveram seu momento de fala e, além de compartilharem a rotina - que vai da retirada do barro e da lenha até a queima da peça, houve apelos para a continuidade da tradição. “Vocês que são novos, que têm essa garra, essa coragem, não deixem o barro se acabar, não“, diz a loiceira Rosa Policarpo, filha de também loiceira. Segundo ela, 50 dos seus 57 anos de vida foram do ofício. Leia mais Jeri se transforma em palco da rede que pulsa cultura e tradição Sobre o assunto Jeri se transforma em palco da rede que pulsa cultura e tradição A despedida do dia contou com roda de capoeira do grupo de Jeri e Mangue Seco e torém/toré de indígenas. Já o sr. Jacinto e o sr. Piel temperaram e assaram peixes, servindo com grolado e tendo como pano de fundo o famoso pôr do sol de Jeri.

À noite, a pracinha acolheu o público. Entre moradores e visitantes, estava Margarete Teixeira de Oliveira, aposentada de Atibaia, interior de São Paulo, que visitava o Ceará e Jericoacoara pela primeira vez. “O que me chamou muita atenção foram as rapaduras com sabores diferentes e as castanhas. Como vou ficar até terça-feira, dei sorte de pegar o evento todo”, conta. E enquanto Margarete conferia e se surpreendia com as habilidosas mãos das rendeiras de bilro, Vanessa Santos, consultora de Gastronomia do Senac Ceará, dedica-se à socialização de práticas alimentares, o DiCumê. Durante o projeto, cozinheiros e cozinheiras de municípios cearenses escolhem os pratos que representam seu território, sua vida e sua infância. “A gente precisa explicar para o mundo inteiro que cultura alimentar tem que ser respeitada. A gente ainda não conseguiu conseguiu convencer as pessoas de que não tem comida feia, não tem comida ruim. Tem a comida que eu tenho o costume de comer. Você pode não gostar, mas eu tenho o hábito de comer. Esses eventos, pra gente que trabalha com comida, com mapeamento, são sempre um grande aprendizado”, relata.

Já a trilha sonora vai de forró de Rabeca a Jogo e Pontos de Espada no Reisado de Congo Cearense; de Ar Menina do Coco de Fulô de Jericoacoara a Apresentação Uirapuru Orquestra de Barro. A companhia é coordenada por Tércio Araripe, que educa crianças com a música e com o barro. “A gente tenta passar para elas que cada um tem a sua identidade. E que às vezes a gente perde ela porque tenta fazer uma outra coisa por achar bonito. Sou da moita redonda, que se caracteriza pelo branco, o vermelho. E a gente tenta passar para elas essa importância de manter as origens”. A penúltima atração musical da noite foi o cantor e ator Silvero Pereira, com o show Silvero Interpreta Belchior. O repertório emocionou e permitiu ao público rememorar canções do sobralense, com uma performance envolvente. O encerramento foi com show do Kayro Oliveira e Banda

