Escultura de Reco-Reco, Bolão e Azeitona, do caricaturista cearense Luiz Sá, é inaugurada na entrada de Pacoti

Luiz Gastão entre equipe da Mostra e da Prefeitura de Pacoti / Crédito: Divulgação

O último dia da 2ª edição da Mostra Sesc HQ de Pacoti, neste sábado, 30, foi de celebração. Crianças da rede municipal tiveram suas histórias em quadrinhos publicadas em um mini-gibi que foi lançado na Escola de Artes de Pacoti, fruto da formação em quadrinhos fomentada pelo Sesc e pelo Ecomuseu de Pacoti. Foi dia também da inauguração na entrada da Cidade da escultura dos icônicos personagens do caricaturista cearense Luiz Sá - Reco-Reco, Bolão e Azeitona. Na ocasião, o presidente do Sistema Fecomércio Ceará, Luiz Gastão Bittencourt, que contou ser fã de quadrinhos desde criança, falou sobre a importância de mostrar para toda a cidade, no dia a dia das escolas, e através de várias formações ao longo do ano uma nova forma e contarem suas histórias. “Com o avanço das tecnologias no mundo, estamos resgatando a leitura, estimulando a criação, o desenho e o sonho”, disse.

O gibi desenvolvido pelas crianças tem como mote as histórias da cidade de Pacoti. "Resgatamos toda uma tradição, principalmente, valorizamos cearenses que viveram aqui e que foram reconhecidos mundialmente e que, infelizmente, poucas pessoas do próprio município conheciam a história. Então, isso traz uma valorização para o município e mostra a importância que Pacoti tem", diz Gastão.

Em 2025, o presidente do Sistema Fecomércio Ceará conta que a Mostra Sesc HQ de Pacoti deixa de ser bienal e se tornará anual. “Nós estamos com uma parceria com Portugal e Angola e estamos fazendo um intercâmbio de ações. A ideia é que nós possamos trazer também profissionais dessas áreas, desses países, levar nossos profissionais para lá e estimular essa troca de informações e de cultura, até porque somos todos de língua portuguesa e temos a mesma origem. Com isso você consegue também estimular não só o intercâmbio da cultura, mas nós já temos voos diários de Fortaleza para Portugal e isso suscita também que os portugueses, ao vir visitar Fortaleza, ao vir visitar o Ceará, também tenham a vontade, a curiosidade de subir a serra”, analisa.

Reco-Reco, Bolão e Azeitona Crédito: Marcelo Vieira/Especial para O POVO A Mostra Sesc HQ de Pacoti é um projeto estrutural, segundo Alemberg Quindins, gerente de cultura do Sesc Ceará. “Temos o convênio com o Ecomuseu de Pacoti para que o Sesc tenha um programa anual de trabalho de desenvolvimento da cultura dos quadrinhos em Pacoti que são baseados em dois pilares: o da formação local e o de promover exposições. Além disso, realizamos uma programação visual na cidade”, conta ele. Ao passear pelo calçadão que contorna o rio Pacoti, que cruza a cidade, é possível ver pinturas que remetem a quadrinhos colorindo as áreas de lazer. Levi Jucá, idealizador do Ecomuseu, professor e historiador, destaca a importância da atividade. “Quadrinhos é uma arte que remete à infância, mas é muito madura. As ações de formação contínua, as Mostras, a Gibiteca e agora com as esculturas na entrada da cidade despertam uma consciência territorial importante, para que crianças comecem a desenhar suas histórias a partir dos seus próprios territórios”, reflete.

Feirinha de HQs, gibis e livros durante a 2ª edição da Mostra Sesc HQ de Pacoti Crédito: Marcelo Vieira/Especial para O POVO Feirinha de HQs, gibis e livros durante a 2ª edição da Mostra Sesc HQ de Pacoti Crédito: Marcelo Vieira/Especial para O POVO Sítio São Luiz recebeu exposição itinerante Mendez - o mestre da caricatura Crédito: Marcelo Vieira/Especial para O POVO Sítio São Luiz recebeu exposição itinerante Mendez - o mestre da caricatura Crédito: Marcelo Vieira/Especial para O POVO Sítio São Luiz recebeu exposição itinerante Mendez - o mestre da caricatura Crédito: Marcelo Vieira/Especial para O POVO Sítio São Luiz recebeu exposição itinerante Mendez - o mestre da caricatura Crédito: Marcelo Vieira/Especial para O POVO Sítio São Luiz recebeu exposição itinerante Mendez - o mestre da caricatura Crédito: Marcelo Vieira/Especial para O POVO Feirinha de HQs, gibis e livros durante a 2ª edição da Mostra Sesc HQ de Pacoti Crédito: Marcelo Vieira/Especial para O POVO *Paula Lima, enviada a Pacoti