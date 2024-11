Mostra Sesc HQ de Pacoti promove intercâmbio cultural com Portugal e Angola

O ilustrador português Paulo Monteiro e o ilustrador angolano Tche Gurgel participam da palestra "Festivais de Quadrinhos" Crédito: Jr Panela

A cultura das histórias em quadrinhos tem transformado o entorno da cidade de Pacoti, na serra do Maciço de Baturité, distante cerca de 95 km de Fortaleza. É o que mostra a 2ª edição da Mostra Sesc HQ de Pacoti. Realizado pelo Sistema Fecomércio Ceará, por meio do Serviço Social do Comércio (Sesc), o evento gratuito vai até amanhã, 30, com oficinas, palestras, exposições, apresentações culturais, feira literária e até atrações internacionais. Um dos convidados da Mostra é o ilustrador português Paulo Monteiro, diretor do Festival Internacional de Quadrinhos de Beja, em Portugal. Participando pela segunda vez do evento, ele esteve presente na palestra “Festivais de Quadrinhos”, realizada ontem, 28.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Estou muito feliz de estar aqui. A sensação que eu tenho é que o evento está muito mais forte, mais consistente e com uma série de projetos para o futuro. Essa perspectiva também existia na primeira edição, mas agora parece uma perspectiva mais alicerçada, com mais pessoas, mais convidados e mais iniciativas. Portanto, tem tudo para crescer”, aponta.

A palestra contou, ainda, com a presença do ilustrador angolano Tche Gurgel, criador do Festival Luanda International Cartoon, em Angola. Segundo Paulo, a ideia é criar uma parceria entre Brasil, Portugal e Angola para estimular a circulação de artistas e a realização de conferências sobre o tema, expandindo a cultura dos três locais. “Eu acho que as histórias em quadrinhos brasileiras talvez sejam umas das mais interessantes do mundo, por isso é tão publicada em Portugal. Ela olha sempre para uma série de assuntos do cotidiano, problemas que assolam a vida das pessoas, são sempre muito introspectivas e autorais. Em relação ao Ceará eu já reparei que é um tipo de história em quadrinho muito ligada às tradições, já que é uma região muito rica do ponto de vista histórico e patrimonial”, descreve Paulo. Presente no evento pela primeira vez, Tche Gurgel compartilha sobre a experiência de estar em uma cidade menor, envolvido pela energia da natureza. Em sua visão, levar a cultura dos quadrinhos para além dos grandes centros urbanos é fundamental.

“O papel dos quadrinhos na cultura sempre foi bastante importante porque muitas pessoas aprendem a ler com eles. Muitas vezes também é a primeira experiência visual que o indivíduo tem com o universo da pintura, da ilustração. É uma maneira mais fácil de se passar mensagens sociais. Então é um legado que se deixa para essas populações que vivem aqui. Com o contato com a arte pode surgir mais um novo artista”, destaca. Saiba mais sobre a 2ª edição da Mostra Sesc HQ de Pacoti O evento também contou com o lançamento do livro “Avallon”, uma coletânea de histórias em quadrinhos baseadas nas músicas do álbum de mesmo nome, do cantor e compositor cearense Abidoral Jamacaru, lançado em 1986. Na obra, 13 quadrinistas cearenses homenageiam todas as oito faixas do icônico disco, além de mais duas músicas do álbum O Peixe (1998) e uma do álbum Bárbara (2008). LEIA MAIS | Disco de cantor cearense se transforma em histórias em quadrinhos na Mostra Sesc HQ de Pacoti