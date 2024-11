2ª Mostra Sesc HQ de Pacoti reúne acervo inédito de Mendez, o cearense mestre da caricatura brasileira

O Sesc e o Ecomuseu de Pacoti promovem formações contínuas, oficinas, palestras e até capacitação de professores da rede pública que oferecem nas escolas de tempo integral a disciplina eletiva de Quadrinhos. “O objetivo é formar novos leitores, novos autores e na metodologia que aplicamos nas disciplinas das escolas, utilizamos sempre a história de Pacoti, a própria natureza, a colonização pelo cultivo do café, como motes das historinhas”, conta Levi Jucá, idealizador e diretor do Ecomuseu de Pacoti e professor de História da rede estadual de Pacoti.

Até este sábado, 30, a 2ª edição da Mostra Sesc HQ de Pacoti desenvolve oficinas, palestras, exposições, apresentações culturais, feira literária e até atrações internacionais. A programação começou na última quinta-feira, 28. Realizado pelo Sistema Fecomércio Ceará, por meio do Serviço Social do Comércio (Sesc), o evento gratuito surge da parceria do Sesc com o Ecomuseu de Pacoti. E tem sido o ponto alto de uma série de iniciativas que alçam Pacoti à “capital cearense dos quadrinhos”. Para conquistar esse título, a cultura dos quadrinhos é constantemente fomentada na cidade que fica na serra do Maciço de Baturité, distante cerca de 95 km de Fortaleza.

O professor e historiador foi quem chamou atenção do potencial da região para ser propulsora cultural dos quadrinhos. Em 2021, ele publicou o livro Mendez – Mestre da Caricatura, pelo selo Ecomuseu de Pacoti com fomento da Lei Aldir Blanc. Mendez foi um cearense de Baturité, radicado no Rio de Janeiro, um jornalista, pintor, quadrinista e caricaturista. Entre as décadas de 20 e 90, publicou em veículos como O Globo, A Noite, A Manhã e a revista O Malho. “Mendez morreu com 89 anos, ele produziu muito. Tem caricatura dele de Carmem Miranda nos anos 30, da Gal Costa nos anos 80 e do Airton Senna nos anos 90. Então a obra dele é a representação da história do Brasil”, conta Levi.

Após a publicação, a parceria do Sesc tomou forma, segue se desenvolvendo e tem planos para em 2025 inaugurar o primeiro museu orgânico de Pacoti na antiga cadeia pública da cidade com a vida e obra e Mendez. “Quando publiquei o livro, a família de Mendez doou o acervo dele para o Ecomuseu. O Sesc financiou o traslado do Rio de Janeiro pra cá. Então iremos inaugurar um novo museu que será mais um equipamento cultural para Pacoti, o Museu Orgânico do Mendez”, disse Levi.

A inauguração está prevista para o dia 28 de setembro, data em que se comemora o Dia Estadual dos Quadrinhos. A escolha da data é em homenagem ao dia de nascimento do ilustrador e caricaturista cearense Luiz Sá, criador dos personagensReco-Reco, Bolão e Azeitona que, durante os anos 30, apareceram na revista infantil O Tico-Tico, que circulou entre 1905 e 1977. Luiz Sá morreu em 1979 em Niterói, no Rio de Janeiro.